Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 marzo 2024 - Steffy farà a Ridge una domanda molto scottante. La ragazza, sentito quanto successo con Brooke e spaventata che suo padre voglia sposare sua madre solo perché deluso dalla Logan, gli chiederà quali siano le sue intenzioni e se faccia sul serio. Ridge si affretterà a rincuorare Taylor e a giurarle che il suo amore è sincero e che vuole davvero condividere il resto della vita con lei. In famiglia tornerà la calma anche se sia Douglas, che Thomas ha allontanato dalla sala, che Eric continueranno ad avere molti dubbi sulle imminenti nozze a Villa Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 marzo 2024 - l'ingegnere si ritrova davanti l'amata, che, con la sua squadra, si dice pronta ad iniziare a dipingere il murale nel suo studio. Kemal storce il naso e prova a mandarla via, ricordandole che poco prima si erano detti che la cosa migliore per tutti fosse che restassero lontani per un po'. Nihan, però, è irremovibile. Intanto, Vildan richiede un incontro a Galip. La donna è un fascio di nervi, poiché stanca di essere ricattata dal genero. Vildan chiede all'uomo d'intervenire per placare Emir, il quale continua a servirsi del filmato in cui Ozan compie l'omicidio per minacciare lei ed Onder... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 25 al 30 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 marzo 2024 - Pia lascerà Don Alonso senza parole con due richieste. La governante domanderà al marchese il permesso di poter condividere la sua stanza con suo marito, diversamente da quanto le era stato imposto. A questa richiesta Pia ne aggiungerà un’altra. La donna pregherà il padre di Manuel di lasciare che Petra vada a trovare Cruz in clinica. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 29 marzo 2024.