Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 marzo 2024 - Taylor comincerà ad aver paura che la sua relazione con Ridge non si fondi sull’amore, almeno non da parte del Forrester. La Hayes avrà il timore, purtroppo fondato, che il suo futuro marito abbia deciso di sposarla solo perché deluso da Brooke. La psichiatra vivrà dei momenti di panico vero mentre Steffy, furiosa come non mai per quello che ha provato a fare la sua ex matrigna a suo fratello e suo nipote, vorrà affrontare la Logan, dirgliene quattro e svergognarla definitivamente. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 marzo 2024 - Emir sta portando avanti il suo diabolico piano. L'obiettivo dell'imprenditore è riuscire ad avere in pugno l'acerrimo nemico, ed è per tale ragione che, anzitutto, fa una proposta di lavoro a Tarik: vorrebbe che lavorasse come suo barbiere personale. Il fratello maggiore di Kemal è interessato all'offerta. Inoltre, Emir stipula un contratto con Zeynep. Quest'ultima, intanto, dopo aver messaggiato con Ozan, giunge ad una conclusione: vuole uscire con lui. Zeynep glielo fa sapere mandandogli un sms proprio mentre è insieme a Salih, che invece sta pensando di ufficializzare la loro relazione quanto prima... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 marzo 2024 - Manuel chiederà scusa a Jana per quello che è successo tra loro. Il marchese ammetterà che non avrebbe dovuto reagire in quel modo così violento con la cameriera e che forse dovrebbe darle retta su Jimena. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi e a raccontarsi dell’ennesimo sacrificio che il giovane dovrà fare per via di sua moglie. Sarà costretto infatti a rinunciare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Jana sarà molto dispiaciuta per lui. Qui la trama completa de La Promessa.

