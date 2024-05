Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 maggio 2024 - Deacon vorrà spiegazioni immediate da Sheila. Lo Sharpe chiederà alla Carter se i suoi sentimenti per Bill sono reali e se davvero, come gli hanno detto, lei sia sinceramente innamorata dello Spencer. Il barista, ora proprietario de Il Giardino, rivelerà alla rossa di credere che lei abbia solo approfittato del momento e che stia usando il magnate per avere la libertà che da tempo cerca e per ottenere il potere che ha sempre voluto. La risposta della criminale lo lascerà senza parole e totalmente incapace di reagire. Ecco cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 maggio 2024 - Zeynep, da quando è la moglie di Ozan, si è insediata a casa di Emir, ed il suo scopo è sempre stato questo. Infatti, la giovane vuole attuare il suo piano di vendetta per fargliela pagare per averle spezzato il cuore. Ora, Zeynep passa all'attacco. La ragazza affronta coraggiosamente l'ex amante. Zeynep sfida Emir: se lui utilizzerà le loro foto compromettenti, lei riferirà a Nihan della notte di passione che hanno trascorso insieme. Emir è furente! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 maggio 2024 - vedremo che tra Don Alonso e Don Fernando calerà il gelo. I due fratelli scoppierà di nuovo una lite. Fernando confesserà al fratello maggiore le vere ragioni che lo spingono a volere Martina sposata con Antonio, il figlio del Duca di Carval e Cifuentes e la rivelazione preoccuperà moltissimo il padrone di casa. Intanto Don Romulo convincerà Pia a testimoniare contro Don Gregorio e si offrirà di partire con lei per il paese. Tra Jana e Abel continueranno le ostilità ma la cameriera, nonostante tutto, consiglierà alla governante di farsi seguire dal dottore nell’ultimo periodo della sua gravidanza. Curro scoprirà che Martina non era al corrente delle sue nozze combinate e, spinto dalla sorella, penserà di chiederle scusa per aver pensato male di lei. Qui la trama completa de La Promessa.

