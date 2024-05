La Promessa Anticipazioni 27 maggio 2024: Fernando gela Alonso. Vuole vendetta e la avrà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Fernando confesserà i veri motivi per cui vuole che Martina si sposi. Don Alonso sarà sconvolto.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 maggio 2024, alle ore 14.55, tra Don Alonso e Don Fernando calerà il gelo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i due fratelli scoppierà di nuovo una lite. Fernando confesserà al fratello maggiore le vere ragioni che lo spingono a volere Martina sposata con Antonio, il figlio del Duca di Carval e Cifuentes e la rivelazione preoccuperà moltissimo il padrone di casa. Intanto Don Romulo convincerà Pia a testimoniare contro Don Gregorio e si offrirà di partire con lei per il paese. Tra Jana e Abel continueranno le ostilità ma la cameriera, nonostante tutto, consiglierà alla governante di farsi seguire dal dottore nell’ultimo periodo della sua gravidanza. Curro scoprirà che Martina non era al corrente delle sue nozze combinate e, spinto dalla sorella, penserà di chiederle scusa per aver pensato male di lei.

Anticipazioni La Promessa: Don Fernando gela Don Alonso

Don Alonso non riesce a far pace con suo fratello. L’antico rancore tra i due continua e non sembra destinato a fermarsi. Tutto a causa di un evento del passato, che ha cambiato per sempre la vita dei marchesi di Lujàn. Il padrone della tenuta cercherà di comprendere le mosse del suo parente e di capire soprattutto perché, nonostante il grande amore che nutre per la figlia, spinga così tanto Martina a un matrimonio che non desidera e che potrebbe renderla infelice. Fernando lo gelerà rivelandogli il vero motivo della sua insistenza. Gli dirà che si tratta di una vendetta e del desiderio di elevarsi di rango rispetto a lui. Una risposta e una verità che il padre di Manuel farà molta fatica a digerire, visto che non ha mai desiderato diventare lui il marchese de Lujàn, come invece il suo congiunto e sua moglie pensano.

La Promessa Anticipazioni: Jana stima Abel… ma solo come medico

Don Romulo convincerà Pia a recarsi a La Puebla per testimoniare contro Don Gregorio. Il maggiordomo, con il permesso di Don Alonso, la accompagnerà in paese ma prima la governante dovrà essere visitata. Jana le consiglierà di riferirsi ad Abel per l’ultimo periodo della sua gravidanza e le confesserà che nonostante gli scontri e i battibecchi, è convinta che l’uomo sia un bravo medico e che possa davvero darle una mano. Intanto Manuel, preoccupato dello strano rapporto che si è creato tra il dottore e Jana, cercherà di convincere entrambi a darsi un’opportunità per capirsi e andare d’accordo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro pronto a chiedere perdono a Martina

Martina sta tentando di sfuggire al suo matrimonio e Cruz sembra volerle dare una mano. La marchesa si è schierata dalla sua parte ma non certo per amore della nipote ma solo per sete di vendetta nei confronti di Margarita. La ragazza spera di convincere i suoi ad annullare le nozze ma non sta ottenendo grandi risultati. Comincerà però a pensare che con Curro non sia tutto perduto, per fortuna. Il ragazzo scoprirà da Don Fernando che la sua amata non era al corrente del fidanzamento e non era per nulla legata ad Antonio, prima del suo arrivo alla tenuta. Il fratello di Jana si convincerà che la marchesina sia stata sincera e che i suoi sentimenti per lui siano veri. Per questo, sotto consiglio di Jana, penserà di chiederle perdono per averla trattata con freddezza e per non averla voluta ascoltare.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.