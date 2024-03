Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 marzo 2024 - Douglas metterà in pericolo Thomas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il piccolo, prima di cancellare l’app clona voci, vorrà giocarci un’altra volta e ripristinerà alcuni dei file cancellati. Il bambino troverà la registrazione della chiamata alla tutela dei minori e capirà che suo padre ha imbrogliato sua nonna Brooke. Deciso a non mantenere un’altra volta un segreto così grande, affronterà suo padre e il Forrester sbiancherà; sapere che suo figlio è al corrente di quello che ha combinato sarà un grosso problema da risolvere. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 marzo 2024 - Emir, fortemente sospettoso, sta continuando ad indagare su Kemal. Così, l'imprenditore scopre che il suo avversario ha lasciato Istanbul proprio lo stesso anno in cui lui e Nihan sono convolati a nozze. Emir è sempre più convinto che tra la moglie e Kemal ci sia stato più di quanto dicano in passato; pertanto, decide di controllare l'ingegnere in modo più serrato... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 marzo 2024 - Martina e Catalina saranno sotto pressione. Le due cugine dovranno stare attente ai loro nemici, mascherati da benefattori e amici. La prima dovrà tenere sotto controllo Beatriz, convinta di poterla mettere in cattiva luce con Curro, ma dovrà anche cercare di calmare il ragazzo, deciso a sapere cosa stia succedendo e cosa lei provi veramente per lui. Catalina invece sarà messa in guardia da Simona, che le chiederà di non fidarsi di Lorenzo nonostante sia stato lui a ricomprare la spilla di sua madre. Qui la trama completa de La Promessa.

