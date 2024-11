Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 novembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 2 novembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 2 novembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 2 novembre 2024 - Hope si sentirà sempre più sotto pressione. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan sentirà su di sé il peso di tutti gli sguardi. Sia sua madre che suo marito l’hanno messa in seria difficoltà e lei vorrebbe tanto non doversi giustificare con loro per le scelte che sta facendo. La ragazza comincerà però a capire di provare dei forti sentimenti per Thomas e non una semplice attrazione. A farle sospettare di essere ormai presissima dal suo collega, sarà una lettera dolcissima di Douglas, che la commuoverà e la farà pensare a quanto sarebbe bello poter godere della sua famiglia e averla unita intorno a lei. Intanto Brooke confermerà di voler partire per Roma e Thomas le dirà di essere contento che lei faccia parte del gruppo che presenterà la Hope For The Future e le prometterà di dimostrarle di essere un uomo cambiato e di avere a cuore il suo lavoro. Steffy invece continuerà a essere molto guardinga e rimetterà di nuovo in riga la sorellastra, intimandole di stare molto attenta e di non mettere nei guai suo fratello. La giovane Logan, pungolata da chiunque, cercherà sostegno in suo padre, che andrà a trovare prima di fare le valigie e di volare in Italia. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 2 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 2 novembre 2024 - Zeynep sta per fare una scoperta che la sconvolgerà: è di nuovo incinta. La giovane, che non sa che cosa fare, riceve la visita di Emir, il quale le dice addio, anche se in realtà è chiaro che abbia in mente un piano per sacrificarla come capro espiatorio. Intanto, Kemal e Nihan stanno indagando sulla morte di Ozan, ed ora c'è una svolta. Zehir ha rintracciato il medico forense che quasi sicuramente alterò la scena del crimine. Quando i due lo raggiungono, però, vengono accolti da una donna che dice loro che tale dottor Anil è partito e non si sa quando tornerà. Dopodiché, il Soydere e la Sezin scoprono che la donna ha mentito, perché il medico forense che stavano cercando è proprio lei. Allora lui la costringe a contattare il suo mandante. Secondariamente, la pittrice rincasa e trova ad attenderla il marito, che sorprendentemente le propone di divorziare. Anche Tarik sta costringendo Banu a firmare le carte del divorzio, non avendo nessuna intenzione di perdonarla. Per finire, il protagonista e la Sezin si apprestano ad incontrare l'assassino di Ozan, ma non sanno che Emir ha già previsto tutto, e sta per consegnare loro Zeynep, rapita dai suoi tirapiedi. Quando Hakan lo informa del fatto che la mora sia in stato interessante, impietosito, la lascia andare... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 2 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 novembre 2024 - Cruz scoprirà Curro solo nella sua stanza e si precipiterà a raccontare tutto a Don Alonso. Mentre il marchese impedirà a Maria di coprire la sua collega, la marchesa se la prenderà con Pia e le intimerà di controllare molto meglio il suo personale. Più tardi i marchesi accoglieranno a casa Manuel, tornato dopo aver partecipato a una competizione aeronautica ed essersi classificato secondo. Cruz sgriderà con forza il figlio e lo accuserà di aver creato in lei e in suo padre, ansia e preoccupazione. Alonso dovrà intervenire per calmare gli animi ma non si esimerà dal rivelare al figlio che la loro cameriera Jana non sta svolgendo i lavori assegnati come dovrebbe e quindi dovranno prendere presto severi provvedimenti. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

