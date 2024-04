Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 aprile 2024 - Steffy spingerà sua madre a dire tutto a Ridge e a decidere, insieme, il da farsi. La Hayes sarà molto in difficoltà e di certo non la aiuterà il fatto che suo figlio Thomas, colpevole e deciso a non pagare per il suo imbroglio, le consigli di continuare per la sua strada, sposare il Forrester, che le ha dichiarato di amarla e le ha assicurato di voler diventare di nuovo suo marito, qualunque cosa succeda. Ma cosa farà la dottoressa? Sua figlia riuscirà a farle capire che le sue nuove nozze non possano fondarsi su un tradimento che in realtà non c’è mai stato? Vediamo insieme cosa accadrà. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 aprile 2024 - Kemal non può credere ai suoi occhi. L'ingegnere raggiunge il distretto di polizia e scopre che Zeynep è finita in un gran bel pasticcio. La sorella è stata portata in centrale perché era in macchina insieme ad Ozan, il quale era alla guida senza patente e senza i documenti del veicolo. Zeynep è mortificata, mentre Kemal è tanto sconcertato quando amareggiato... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 6 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 aprile 2024 - vedremo Jana prendere in mano la situazione e rompere ogni indugio. La cameriera, presa da un momento di sconforto, tenerezza ma anche di coraggio, vorrà confessare a Curro tutta la verità. Dopo aver spinto il ragazzo a indagare sulla verità della sua nascita ed essere riuscita a fargli capire che non è figlio né di Don Lorenzo e nemmeno di Eugenia, gli riferirà di essere sua sorella, di essere arrivata alla tenuta per cercarlo e che il suo vero nome è Marcos. Il giovane rimarrà sconvolto ma capirà anche perché Jana gli è sempre stata così vicina. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 5 aprile 2024.