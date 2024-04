La Promessa Anticipazioni 2 aprile 2024: Jana rompe ogni indugio. Deve fare chiarezza!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana passerà all'attacco. Stavolta Curro dovrà starla ad ascoltare!

Nella puntata de La Promessa in onda in 2 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, vedremo Jana prendere in mano la situazione e rompere ogni indugio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera, presa da un momento di sconforto, tenerezza ma anche di coraggio, vorrà confessare a Curro tutta la verità. Dopo aver spinto il ragazzo a indagare sulla verità della sua nascita ed essere riuscita a fargli capire che non è figlio né di Don Lorenzo e nemmeno di Eugenia, gli riferirà di essere sua sorella, di essere arrivata alla tenuta per cercarlo e che il suo vero nome è Marcos. Il giovane rimarrà sconvolto ma capirà anche perché Jana gli è sempre stata così vicina.

Anticipazioni La Promessa: Jana alla ricerca delle sue origini

Jana sta affrontando un momento di grande tensione con Manuel e la cosa la sta facendo soffrire. Il marchesino non si rende proprio conto che sua moglie lo sta ingannando e quel che è peggio è che, per colpa sua, lui sta rinunciando ai suoi sogni. Incapace di fargli aprire gli occhi senza discuterci, la cameriera cercherà di distrarsi e di tornare a occuparsi del vero motivo per cui è arrivata a La Promessa: scoprire la verità su sua madre e su suo fratello. La giovane si è messa alla ricerca della vecchia casa in cui lei, Dolores e Marcos hanno passato gli ultimi momenti della loro vita insieme e comprenderà di dover essere ancora più chiara con Curro, che ora deve sapere tutto quello che è successo e chi è lei davvero.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela a Curro che lei è sua sorella

Jana ha cercato più volte di dire a Curro che loro due sono fratelli ma per un motivo o per un altro non c’è mai riuscita. Ora sembra che sia arrivato il momento adatto. La giovane coglierà l’occasione di affrontare l’argomento spinoso e certamente non privo di shock, con il giovane e gli dirà, con tutta calma, di essere sua sorella, di essere giunta alla tenuta per trovare la verità sulla loro madre e sulla sua scomparsa, di averlo trovato vivo e vegeto e che il suo vero nome è Marcos. Curro sbiancherà e non riuscirà a reagire, almeno per ora. Stavolta però non rifiuterà la vicinanza della giovane che, con il tempo, ha imparato ad apprezzare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena ha in pugno Manuel

Jana farà progressi con Curro ma non li farà invece con Manuel. Jimena ci è riuscita e ha fatto sì che Jana e il marchesino discutessero per lei e per le sue bugie. E la cosa ha preso una piega ben più preoccupante, visto che la marchesina si è data un colpo in testa e ora sta fingendo un’amnesia, sia per sfuggire a domande scomode sia per avere tutto l’affetto di suo marito. E sembra proprio essere molto vicina a raggiungere il suo obiettivo finale, quello di avere il totale controllo di Manuel.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.