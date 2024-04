Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 aprile 2024: Thomas spinge Taylor a far finta di nulla e a sposare Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Steffy cercherà di convincere sua madre a parlare con Ridge, Thomas spingerà Taylor a mantenere questo segreto e sposarsi senza dire nulla.

Puntata al cardiopalma quella di Beautiful del 2 aprile 2024. Nell’episodio della Soap in onda alle ore 13.50 su Canale5, Steffy spingerà sua madre a dire tutto a Ridge e a decidere, insieme, il da farsi. Le Anticipazioni ci rivelano che la Hayes sarà molto in difficoltà e di certo non la aiuterà il fatto che suo figlio Thomas, colpevole e deciso a non pagare per il suo imbroglio, le consigli di continuare per la sua strada, sposare il Forrester, che le ha dichiarato di amarla e le ha assicurato di voler diventare di nuovo suo marito, qualunque cosa succeda. Ma cosa farà la dottoressa? Sua figlia riuscirà a farle capire che le sue nuove nozze non possano fondarsi su un tradimento che in realtà non c’è mai stato? Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Steffy spinge Taylor a dire tutto a Ridge

Steffy ha confessato la verità a Taylor con il chiaro intento non solo di aiutare sua madre ma anche di impedire che venissero commessi errori del passato. La Forrester è stata sincera e diversamente da suo fratello, non ha intenzione di voler fondare la felicità della sua famiglia su bugie e tradimenti che non ci sono stati, almeno non più. La ragazza è scottata da quanto successo nella sua infanzia ma nonostante questo non crede nel fatto che punire Brooke per un errore che non ha commesso, sia la strada giusta. Tutti i nodi verranno al pettine e se suo padre ha scelto la sua mamma solo per ripicca, scoprendo tutto potrebbe lasciarla di nuovo, spezzandole il cuore. Per questo motivo Steffy spingerà Taylor a parlare con il suo compagno prima di diventare marito e moglie.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole che sua madre sposi Ridge senza dirgli nulla

Thomas non sarà dello stesso parere e ribadirà a sua sorella di aver agito nell’interesse della sua famiglia, che Brooke ha più volte separato e che ha tentato di separare pure ora. Sebbene la Logan non abbia chiamato i servizi sociali, non ha certo nascosto di non volere che Douglas tornasse dai Forrester e sicuramente avrebbe cercato di portare Ridge dalla sua parte, come ha sempre fatto. Secondo il ragazzo la loro mamma dovrebbe approfittare del momento e sposare il loro papà, che tra l’altro ha affermato – davanti a tutti – di amarla e di non essere tornato da lei solo perché sua moglie gli ha voltato le spalle. Insomma il giovane stilista spingerà la Hayes a continuare senza dire nulla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor in preda al panico

Taylor non riesce a capacitarsi di quanto sta succedendo. La Hayes sa che entrambi i suoi figli hanno ragione e che sposare Ridge senza dirgli la verità, potrebbe essere un azzardo. La dottoressa sa anche però che Thomas ha detto una cosa giusta, ovvero che il suo compagno ha confermato di amarla e di volerla sposare qualunque cosa succeda. La psichiatra si troverà quindi a dover decidere cosa fare e a doverlo fare presto, visto che tutto è pronto per la cerimonia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.