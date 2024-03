Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 marzo 2024 - Hope tornerà finalmente a casa e Liam sarà là ad aspettarla. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer chiederà perdono alla moglie per averla abbandonata nel giorno più importante della sua carriera e le prometterà di non lasciare più che il suo risentimento nei confronti di Thomas offuschi il suo modo di pensare e di agire. La Logan cercherà di rassicurare suo marito e gli dirà di non essere arrabbiata ma delusa dal fatto che lui stia mettendo in dubbio la sua fedeltà ma soprattutto non stia mettendo al primo posto la famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 marzo 2024 - Nihan vede l'aquilone di Kemal mentre vola e le torna in mente un bel momento trascorso con lui in passato. Nostalgica, la giovane scoppia a piangere. Così, si sfoga con Leyla e le confida di essere ancora innamorata di Kemal. Neanche quest'ultimo riesce a dimenticarla. Pertanto, Salih lo sprona a ripartire il prima possibile da Istanbul, così da non correre il rischio di soffrire di nuovo a causa sua... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 18 al 23 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 marzo 2024 - Curro perderà la pazienza con suo padre. Il giovane è a conoscenza dei segreti del Conte ma anche dei suoi piani per stanare chi, tra la servitù, lo ha visto baciarsi con Elisa. Per questo motivo ha messo in guardia Jana e le ha intimato di guardarsi le spalle dal suo patrigno, diventato molto pericoloso. Capito che il nobile è ormai fuori controllo e che sospetta di Jana, Curro sarà costretto a intervenire per rimetterlo al suo posto. Per proteggere la cameriera da probabili ripercussioni, dovrà fingere di essere lui la persona che cerca e di averlo trovato in atteggiamenti intimi con la baronessa. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 marzo 2024.