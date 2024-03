Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 marzo 2024: Liam chiede perdono a Hope e le fa una promessa solenne

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam chiede scusa a Hope per averla abbandonata e le prometterà di non farsi più condizionare dal suo odio per Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 marzo 2024, alle ore 13.45, Hope tornerà finalmente a casa e Liam sarà là ad aspettarla. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer chiederà perdono alla moglie per averla abbandonata nel giorno più importante della sua carriera e le prometterà di non lasciare più che il suo risentimento nei confronti di Thomas offuschi il suo modo di pensare e di agire. La Logan cercherà di rassicurare suo marito e gli dirà di non essere arrabbiata ma delusa dal fatto che lui stia mettendo in dubbio la sua fedeltà ma soprattutto non stia mettendo al primo posto la famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Hope gela Thomas e torna a casa da Liam

Thomas ha provato a baciare Hope. Mossa sbagliata per il Forrester, visto che si ritroverà a passare la serata da solo, senza sapere se la Logan riuscirà a stare di nuovo da sola con lui. Il ragazzo le ha promesso che mai e poi mai succederà di nuovo una cosa simile e le ha rivelato di essere stato preso dal momento e dai suoi sentimenti ma di non voler rovinare il loro rapporto, arrivato a un equilibrio insperato. Hope gli ha assicurato di credergli ma ha comunque dovuto lasciare villa Forrester, incapace di stare là un minuto in più. La stilista è così tornata a casa da Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam chiede scusa a Hope

Liam ha chiamato più e più volte Hope per chiederle di tornare a casa presto ma la ragazza, presa dai festeggiamenti ma anche furiosa con lui, ha deciso di non fare ritorno allo chalet tanto presto. Quanto successo con Thomas l’ha però spinta ad alzare i tacchi e ripresentarsi dal marito. I due ragazzi avranno modo di chiarirsi dopo che Liam se n’è andato dalla sfilata. Lo Spencer chiederà scusa alla moglie per il suo comportamento e le farà capire di aver compreso quanto l’abbia ferita non rimanendo a gioire con lei per il suo grande successo, forse il più grande della sua carriera fino a ora. Hope annuirà dicendo di aver veramente sofferto nel non vederlo accanto a lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam promette a Hope che Thomas non sarà più un problema

Liam non potrà né dovrà scusarsi solo per non essere stato presente alla sfilata ma dovrà promettere a Hope che non si lascerà più condizionare dal suo odio per il Forrester. Il ragazzo prometterà alla moglie di non permettere che il passato lo renda cieco e gli faccia prendere decisioni che finiranno per ferire solo la loro famiglia, non certo Thomas Forrester. Il figlio di Bill giurerà che da ora in poi starà più cauto e non permetterà che il Forrester sia un problema per lui e per il suo matrimonio con Hope. La Logan gliene sarà grata e gli darà piena fiducia.

