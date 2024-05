Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 maggio 2024 - Brooke e Katie verranno informate da Carter della scarcerazione di Sheila. Le due donne sgraneranno gli occhi dalla sorpresa. Loro, come tutti, erano convinte che per la rossa fosse arrivato il momento di pagare per i suoi errori e per tutte le malefatte commesse contro i Forrester. Le cose sono però andate diversamente e le Logan verranno travolte dalla scoperta che ad aiutare la criminale è stato Bill Spencer. Intanto a casa di Steffy, Taylor faticherà a calmarsi. La Hayes si sentirà in colpa e non potrà credere che sua figlia sia stata costretta a mantenere il silenzio e a cedere al ricatto solo per impedire che lei finisse in prigione. Nel cuore della dottoressa si farà largo un’idea straziante. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 13 maggio 2024 - Emir, per vendicarsi di Kemal, raggiunge Zeynep al cinema. Le fa vivere una serata memorabile: le presenta addirittura il suo idolo, l'attore Murat Boz. Poi, la convince a passare la notte con lui. Lei, innamorata, gli si concede. Al loro risveglio, Emir le confessa di non provare niente nei suoi confronti, e che tutto faceva parte di un piano per colpire suo fratello. Intanto, il Soydere sta scavando nel punto in cui dovrebbe essere sepolta Linda, la giovane che Ozan avrebbe ucciso cinque anni prima; così scopre che la tomba è vuota. Allora, l'ingegnere avvisa Nihan, ed insieme si mettono ad investigare per vederci più chiaro. I due sono sulle tracce di Karen, l'altra ragazza presente quella fatidica notte... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 maggio 2024 - la tensione tra Cruz e Margarita comincerà a essere insostenibile. La moglie di Don Alonso continuerà a proteggere Martina dagli attacchi dei suoi genitori e, così facendo, scatenerà l’ira della cognata, che vorrà a tutti i costi che nessuno si metta in mezzo nelle faccende che riguardano lei e sua figlia. La consorte di Don Fernando tirerà fuori le unghie e minaccerà Cruz di rivelare un segreto orribile e scandaloso sulla sua famiglia, se non si farà da parte. Ma di cosa si tratterà? Qui la trama completa de La Promessa.

