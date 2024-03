Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 marzo 2024 - Hope si lascerà consolare da Thomas dopo aver avuto la certezza che Liam non presenzierà alla sua sfilata. La Logan sarà molto triste di non vedere suo marito tra il pubblico e Thomas partirà all’attacco con lei, lodandola e facendole capire che il grande successo che stanno ottenendo è solo merito della donna straordinaria che è. La giovane designer si lascerà trasportare dall’entusiasmo del suo collega e si godrà il resto della serata, una tra le più importanti della sua vita e della sua carriera. Intanto Liam, deluso dalla moglie, cercherà di capire che nuova strategia usare per farla ragionare e allontanare dal Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 12 marzo 2024 - Nihan, irritata dalla scenata di gelosia che le ha appena fatto Emir, decide di prendere subito le distanze da lui e dalla sua festa. La pittrice cerca riparo sulla barca della sua famiglia, che al momento è ormeggiata; volendo partire, Nihan scioglie il nodo, ma la corda gli resta attorcigliata attorno al piede. Quest'ultima cade in acqua. Kemal, che stava passando lì per caso, non ci pensa due volte a tuffarsi per salvarle la vita! Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 marzo 2024 - Lorenzo continuerà il suo piano per conquistare la fiducia di Catalina. Il conte non smetterà di voler portare dalla sua parte la marchesina, con il chiaro intento di avere ancora più facilità di muoversi negli affari burocratici della tenuta di Don Alonso. Il patrigno di Curro sa che il marchese si fida di sua figlia e se lui conquisterà la sua fiducia, tutto volgerà a suo favore. Per questo farà in modo di recuperare la spilla della madre di Catalina, che le era stata rubata da Cruz. La giovane, nel riavere il suo prezioso gioiello, sarà felicissima e stupita. Lorenzo avrà fatto un colpaccio. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.