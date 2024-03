Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 marzo 2024: Liam se ne va e Thomas consola Hope... con successo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 12 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope sarà molto triste per la decisione di Liam di non vedere la sua sfilata. La ragazza si lascerà consolare da Thomas, che ne approfitterà per tessere le sue lodi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 12 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope si lascerà consolare da Thomas dopo aver avuto la certezza che Liam non presenzierà alla sua sfilata. La Logan sarà molto triste di non vedere suo marito tra il pubblico e Thomas partirà all’attacco con lei, lodandola e facendole capire che il grande successo che stanno ottenendo è solo merito della donna straordinaria che è. La giovane designer si lascerà trasportare dall’entusiasmo del suo collega e si godrà il resto della serata, una tra le più importanti della sua vita e della sua carriera. Intanto Liam, deluso dalla moglie, cercherà di capire che nuova strategia usare per farla ragionare e allontanare dal Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Liam abbandona Hope e non partecipa alla sfilata

Hope e Liam sono alla resa dei conti. Lo Spencer, deluso dal comportamento della moglie e ormai convinto che la ragazza sia stata plagiata, ha deciso di punirla non partecipando alla sua sfilata. Il ragazzo ha dichiarato alla sua consorte di non essere più disposto a vederla accanto al Forrester e dopo averla vista abbracciarsi con il figlio di Ridge, dietro le quinte e dopo la loro discussione, ha alzato i tacchi e si è definitivamente allontanato dalla Forrester Creations. Hope scoprirà con orrore che il suo amato marito non è tra il pubblico ma non si lascerà scoraggiare. Continuerà a godersi la serata e il suo successo grazie all’entusiasmo e all’incoraggiamento di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas consola e loda Hope

Hope sarà molto triste che Liam non sia là per lei e non applauda al suo successo. La ragazza avrebbe desiderato che nonostante quello che sta succedendo tra loro, suo marito capisse quanto fosse importante la sua presenza in quel momento. Liam ha però scelto di non vederla insieme a Thomas. La Logan cercherà di non pensare all’assenza del suo amato consorte e a darle una mano ci penserà proprio il Forrester, che non solo la consolerà ma loderà le sue grandi qualità sia di stilista che di donna. Il figlio di Ridge non risparmierà commenti entusiasti sul loro grande lavoro, che sta piacendo a tutti, e la ringrazierà per aver creduto in lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas confessa a Hope di esserle grato

Mentre Liam cercherà di calmarsi e di ritrovare la serenità che gli permetta di affrontare di nuovo sua moglie, Thomas loderà Hope e il suo grande lavoro. Il ragazzo le confesserà di essere un uomo migliore grazie a lei e le farà capire di essere molto più che affezionato. Insomma il figlio di Ridge farà chiaramente intendere alla Logan di provare dei forti sentimenti e di essere molto felice di poterle stare accanto. Presa dall’entusiasmo del momento e dal successo che ha ottenuto in passerella, Hope non darà troppo peso a queste parole e sorriderà incurante del pericolo che sta per correre…

