Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 marzo 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 marzo 2024 - Liam getterà la spugna. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer non riuscirà più a sopportare che Hope sia così legata, quasi plagiata, a Thomas e che il rapporto con Douglas stia facendo precipitare nel vuoto il loro matrimonio e la loro famiglia. Il ragazzo dirà chiaramente alla moglie di non avere più pazienza, di non essere più disposto a vederla accanto al Forrester e le rivelerà di aver deciso di non vedere la sua sfilata. Per Hope sarà una bruttissima notizia e cercherà di convincerlo a non abbandonarla nel momento più importante della sua carriera. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 marzo 2024 - Kemal è un giovane di umili origini con il sogno di diventare un ingegnere minerario. Nihan, invece, è una giovane di buona famiglia appassionata d'arte. I due s'incontrano per caso su un autobus ed il loro feeling è immediato... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'11 al 16 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 marzo 2024 - Lope cercherà di far cambiare idea sia a Maria che a Salvador. Il cuoco sarà molto preoccupato per i suoi amici e li metterà in guardia dal non fare mosse azzardate. Secondo lui i due dovrebbero rimandare le nozze e pensare prima di tutto a ricominciare da capo. L’ex soldato è infatti ancora turbato da quanto successo in guerra e potrebbe non essere pronto a diventare un marito e occuparsi di una persona dolce e gentile – ma anche fragile – come Maria. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 marzo 2024.