La Promessa Anticipazioni 11 marzo 2024: Lope in ansia per Maria. Salvador non deve sposarla, non ora!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope cercherà di convincere Maria e Salvador a non sposarsi... non ora!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 l’11 marzo 2024, alle ore 16.40, Lope cercherà di far cambiare idea sia a Maria che a Salvador. Il cuoco sarà molto preoccupato per i suoi amici e li metterà in guardia dal non fare mosse azzardate. Secondo lui i due dovrebbero rimandare le nozze e pensare prima di tutto a ricominciare da capo. L’ex soldato è infatti ancora turbato da quanto successo in guerra e potrebbe non essere pronto a diventare un marito e occuparsi di una persona dolce e gentile – ma anche fragile – come Maria.

Anticipazioni La Promessa: Maria e Salvador pronti a sposarsi

Salvador è tornato alla carica con Maria e le ha chiesto di sposarlo. La ragazza, che non aspettava altro, ha risposto sì di getto e sta già pensando all’abito da indossare. Le sue amiche hanno persino pensato di copiare il modello che le piace, trovato su una rivista, e di confezionarlo loro, per darglielo in dono e per non farle spendere tanto denaro. Tra le cameriere continua però a serpeggiare la paura che questo matrimonio stia arrivando troppo in fretta e che le nozze non siano una giusta decisione.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Salvador fanno bene a sposarsi?

I colleghi di Maria e Salvador hanno accolto con stupore e anche con un po’ di preoccupazione la scelta dei due ragazzi di sposarsi. In molti hanno infatti pensato che i due ragazzi stiano correndo troppo e che soprattutto Salvador, che ha cambiato idea più e più volte, non sia ancora pronto a diventare un marito devoto e a occuparsi di un’altra persona. Sono troppi i mostri personali che ancora deve combattere e che ancora lo tormentano, dopo i brutti momenti passati in guerra. A provare a fare ragionare i due ragazzi ci penserà Lope, consapevole di rischiare di perdere la loro amicizia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope cerca di far ragionare Maria e Salvador

Lope è il primo a non credere che il matrimonio tra Maria e Salvador non sia una buona idea, almeno non ora. Il ragazzo è stato testimone del loro amore sin dall’inizio ma ha assistito anche alla sofferenza della Fernandez dopo la partenza del suo fidanzato. Ma a spaventarlo e a fargli credere che i due non possano e non debbano sposarsi ora, è stato il comportamento ambiguo di Salvador. L’ex soldato cambia idea e umore molto rapidamente ma soprattutto è chiaro che sia ancora tormentato dagli incubi della guerra. Lope è convinto che il suo amico non sia ancora pronto a diventare un marito e a mettere su famiglia, per questo cercherà di parlare sia a lui che a Maria, per convincerli a fare un passo indietro. Ma i ragazzi lo ascolteranno oppure se la prenderanno con lui per essersi messo ancora una volta in mezzo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.