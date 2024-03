Beautiful, Anticipazioni Puntata del 11 marzo 2024: Hope e Liam alla resa dei conti. Lo Spencer dice basta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'11 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Liam avranno un'accesa discussione e lo Spencer deciderà di non sostenere sua moglie durante la sfilata.

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Liam getterà la spugna. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer non riuscirà più a sopportare che Hope sia così legata, quasi plagiata, a Thomas e che il rapporto con Douglas stia facendo precipitare nel vuoto il loro matrimonio e la loro famiglia. Il ragazzo dirà chiaramente alla moglie di non avere più pazienza, di non essere più disposto a vederla accanto al Forrester e le rivelerà di aver deciso di non vedere la sua sfilata. Per Hope sarà una bruttissima notizia e cercherà di convincerlo a non abbandonarla nel momento più importante della sua carriera.

Anticipazioni Beautiful: La sfilata sta per cominciare ma per Hope è un duro momento

La sfilata è alle porte ma per Hope e Liam le cose si stanno complicando anzi sono già complicate. I due ragazzi non riescono a trovare un accordo e si trovano l’uno contro l’altra a causa di Thomas e della presenza sempre più costante del Forrester, nella vita della Logan. Liam ha cercato di convincere la moglie a smetterla di frequentare così assiduamente Villa Forrester, tagliando lui completamente fuori dalle serate a casa di Eric, ma non ha ottenuto alcun risultato. Ci proverà un’ultima volta, nella speranza che qualcosa cambi. Ma il risultato non sarà ancora una volta soddisfacente.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam alla resa dei conti?

Liam tenterà di far capire a Hope che la sua decisione di lasciare che Douglas vivesse a casa di Eric, sta diventando un’arma a doppio taglio. Secondo lui la Logan dovrebbe tornare a insistere affinché suo figlio tornasse allo chalet con loro, evitando così ulteriori momenti di frizione con lui, suo marito, ma soprattutto riuscendo ad allontanarsi da Thomas, che tornerà sicuramente all’attacco e che è ancora innamorato di lei. Hope però non sentirà ragioni e ribadirà al marito di non voler forzare suo figlio ad abbandonare suo padre e la casa del nonno, dove ha dichiarato di stare bene e dove lo ha visto felice. La ragazza continuerà poi a dire che Thomas è visibilmente cambiato e che non costituirà più un problema per nessuno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope cerca di convincere Liam ad assistere alla sfilata

Liam si sentirà sopraffatto dall’ennesima dichiarazione di Hope sul cambiamento di Thomas e capito che sua moglie non interverrà neanche sulla questione Douglas, le dirà di non aver alcuna intenzione di vederla sul palco a festeggiare con il Forrester. Le confesserà che la visione di loro due insieme, seppur per lavoro, lo infastidisce a tal punto da aver deciso di non assistere alla sfilata. La piccola Logan non crederà alle sue orecchie e pregherà il marito di cambiare idea. Davvero non vorrà essere presente nel momento più importante della sua carriera? Ebbene sì, la risposta a questa domanda sarà affermativa. Liam girerà i tacchi e lascerà Hope a sperare che lui si faccia trovare tra il pubblico, pronto a darle il suo supporto, nonostante la lite.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.