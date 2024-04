Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 aprile 2024 - la scelta di Steffy di dire tutta la verità ha spezzato la famiglia Forrester. Thomas continuerà ad accusare pesantemente sua sorella di aver rovinato la loro famiglia e lo farà con così tanto ardore e fastidio, da scatenare un’altrettanto furiosa reazione da parte di Steffy. I due ragazzi si se ne diranno di cotte di crude e costringeranno Taylor a intervenire. Intanto la Hayes avrà il costante timore che la sua relazione con Ridge sia definitivamente finita e che lui, mentre lei lo aspetta, sia tornato insieme a Brooke. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 aprile 2024 - vedremo che era stato Kemal ad andare a prendere la sorella in centrale, e le aveva poi giurato che non ne avrebbe fatto parola in famiglia. Per questo motivo, quando la verità è venuta a galla, l'ingegnere ha pagato le conseguenze del suo silenzio, visto dalla madre e dal padre come un tradimento. Quindi, Kemal si è sentito costretto ad andare via da casa. Dopo un breve soggiorno a casa di Salih, il protagonista ha acquistato un'abitazione tutta per sé, e si dà il caso che si tratti proprio della villa ubicata accanto a quella in cui vivono Nihan ed Emir! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 aprile 2024 - Jana dovrà fare ricorso a tutta la sua pazienza per evitare di essere cacciata dalla tenuta. La cameriera dovrà gestire un’altra richiesta poco felice da parte di Manuel. Il marchese la pregherà di occuparsi di Mercedes, la madre di Jimena, colpita da una forte lombalgia. La ragazza sarà costretta a dire di sì ma per far capire al suo amato non essere contenta e di farlo solo per lui, non accetterà il denaro che la duchessa le vorrà offrire, in cambio del suo aiuto. Jana comincerà a essere stanca di doversi occupare di queste faccende e soprattutto di doverlo fare con due persone di cui non ha alcuna stima. Qui la trama completa de La Promessa.

