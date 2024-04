La Promessa Anticipazioni 10 aprile 2024: Non c'è pace per Jana e stavolta non è colpa solo di Jimena!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana sarà tormentata da altri guai e stavolta c'entrerà la madre di Jimena!

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, che vedremo su Canale5 il 10 aprile 2024, ci rivelano Jana dovrà fare ricorso a tutta la sua pazienza per evitare di essere cacciata dalla tenuta. Nell’episodio della Soap, in onda alle ore 16.40, la cameriera dovrà gestire un’altra richiesta poco felice da parte di Manuel. Il marchese la pregherà di occuparsi di Mercedes, la madre di Jimena, colpita da una forte lombalgia. La ragazza sarà costretta a dire di sì ma per far capire al suo amato non essere contenta e di farlo solo per lui, non accetterà il denaro che la duchessa le vorrà offrire, in cambio del suo aiuto. Jana comincerà a essere stanca di doversi occupare di queste faccende e soprattutto di doverlo fare con due persone di cui non ha alcuna stima.

Anticipazioni La Promessa: Jana è convinta che Jimena menta

Jana è certa che Manuel si stia facendo ingannare da sua moglie e che la nuova marchesina non si sente per nulla male. Jimena è riuscita nel suo intento e non solo ha convinto il marito di soffrire di terribili disturbi per la sua gravidanza ma ha anche attirato le attenzioni di tutti, dandosi un colpo in testa e fingendo di aver perso la memoria. Insomma la De Los Infantes sta tirando fuori degli assi nella manica a cui il Lujàn sta abboccando. Jana non riesce più a sopportare una simile situazione e cercherà ancora di far aprire gli occhi al suo amato ma ancora una volta senza successo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel sconvolge ancora una volta Jana

Jana dovrà ancora una volta mordersi la lingua e cercare di mantenere la calma, davanti all’ennesima richiesta di Manuel. Il marchese non solo continuerà ad ascoltare sua moglie ma finirà per correre in soccorso della suocera e domanderà alla cameriera di darle una mano per migliorare i suoi disturbi alla schiena. La duchessa dichiarerà di soffrire di una forte lombalgia e toccherà a Jana tentare di darle sollievo. Ma alla cameriera non piacerà per nulla servire la madre della sua rivale e lo farà controvoglia e prendendo una decisione piuttosto particolare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana rifiuta i soldi della madre di Jimena

Jana dirà di sì a Manuel ma l’idea di aiutare la madre di Jimena non le piacerà per nulla. La cameriera farà in modo che la duchessa si senta meglio e che i suoi dolori svaniscano il prima possibile. E ci riuscirà! Sceglierà però di non accettare il denaro che la donna le offrirà in cambio di questi servigi e questa decisione lascerà la nobile senza parole. Vi anticipiamo che presto tutto questo si trasformerà in nuovi problemi per la nostra Jana, che dovrà ancora vedersela con Cruz, che da sempre non ha simpatia nei suoi confronti e che cercherà ancora di metterla in difficoltà.

