Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 8 settembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 8 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca Endless Love.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 ;settembre 2024 - RJ ribadirà a Brooke e Ridge di non voler essere coinvolto nei drammi della loro famiglia. Il ragazzo dirà ai suoi genitori di non voler né creare scombussolamenti né essere spinto a tornare a lavorare per l’azienda di famiglia, da cui si è voluto allontanare tempo fa. Il Forrester e la Logan lo rassicureranno e pure Hope gli prometterà che nessuno lo metterà in una posizione scomoda, nemmeno Thomas. Intanto Liam, sempre più teso e incapace di trovare pace, si presenterà di nuovo da Steffy, interrompendo un momento di intimità tra lei e Finn. Lo Spencer le chiederà ancora una volta di parlare di suo fratello e della sua preoccupazione che il Forrester insidi sua moglie. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 settembre 2024 - ;Kemal sta chiedendo ad Hakan d'indagare sull'incidente in cui ha perso la vita il direttore del carcere. In seguito, il commissario avvisa Emir che il suo rivale in amore sta cercando informazioni su questa vicenda. Al contempo, Leyla va a trovare il Soydere, e si dice molto delusa da lui: da quando è uscito di prigione è un altro, cinico e vendicativo. Nihan, invece, deve continuare a convivere con l'odiato marito, e questa convivenza è più difficile del previsto. In più, con loro, oltre a Vildan, c'è anche Eda, studentessa e cugina di Efsane che svolge il ruolo di babysitter, e che non va tanto a genio alla pittrice... Qui la trama completa di Endless Love.

