Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 28 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 settembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 28 settembre 2024 - Hope sarà terrorizzata dall’idea di dover passare la notte da sola a San Francisco con Thomas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan avrà davvero paura sia che suo marito perda la pazienza sia che la sua attrazione nei confronti di Thomas le faccia fare un passo falso. Il Forrester si renderà conto che la ragazza è in pensiero e cercherà di darle una mano trovandole un posto su un volo di linea ma senza purtroppo alcun risultato. Intanto a Los Angeles, Liam sarà certo che dietro a quanto accaduto ci sia lo zampino di Thomas ma Steffy escluderà che possa aver davvero combinato qualche danno. Suo fratello è un uomo davvero cambiato e lo Spence non dovrebbe più avercela con lui. Dovrebbe invece guardarsi le spalle da sua moglie Hope, di cui invece si fida ciecamente… e fa molto male! Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 28 settembre 2024 - Kemal minaccia Hakan di far pubblicare un articolo compromettente su di lui, se non gli fornirà i filmati del finto rapimento orchestrato da Galip ed Emir. Una volta entrato in possesso dei video, l'ingegnere li visiona ed individua uno dei finti rapitori; con l'aiuto di Zehir ed Ayhan, lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia. Inoltre, al contempo, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir: se non ritirerà le accuse contro il Soydere, rivelerà a tutti la verità sulla piccola Deniz. Intanto, Zehir e l'avvocato dell'ingegnere riescono ad incastrare gli scagnozzi di padre e figlio e li costringono a vuotare il sacco. Kemal viene finalmente scagionato, ed Hakan comunica ad Emir che non può far altro che chiudere ed archiviare il caso. Asu, invece, è in convalescenza, e deve subire le insinuazioni di Zeynep, la quale è gelosa di lei. Poi, va a farle visita il suo ex fidanzato, che, nonostante la riluttanza iniziale, allude al fatto che potrebbe esserci una possibilità di tornare insieme. Prima di andarsene, il Soydere nota una dettaglio che cattura la sua attenzione. Dopodiché, Zeynep spinge Hakan a scoprire chi abbia assoldato il giornalista per pubblicare la notizia della gravidanza di Asu. La mora, entrata a conoscenza della verità, ossia del fatto che sia stato Emir, corre ad informare il fratello, sperando che in questo modo decida di perdonare l'ex promessa sposa. Tuttavia, Kemal ha iniziato a sospettare che Asu sia la sorella segreta del suo peggior nemico. Leyla ed Ayhan si stanno dirigendo a Zonguldak, luogo in cui Mujgan Kozcuoglu deve aver partorito... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

