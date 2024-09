Beautiful, Anticipazioni Puntate del 28 settembre 2024: Hope è disperata! Non ci voleva proprio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 28 settembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Hope sarà terrorizzata dal dover passare la notte sola con Thomas. Il Forrester cercherà di aiutarla mentre Liam sarà un fascio di nervi.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 28 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà terrorizzata dall’idea di dover passare la notte da sola a San Francisco con Thomas. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan avrà davvero paura sia che suo marito perda la pazienza sia che la sua attrazione nei confronti di Thomas le faccia fare un passo falso. Il Forrester si renderà conto che la ragazza è in pensiero e cercherà di darle una mano trovandole un posto su un volo di linea ma senza purtroppo alcun risultato. Intanto a Los Angeles, Liam sarà certo che dietro a quanto accaduto ci sia lo zampino di Thomas ma Steffy escluderà che possa aver davvero combinato qualche danno. Suo fratello è un uomo davvero cambiato e lo Spence non dovrebbe più avercela con lui. Dovrebbe invece guardarsi le spalle da sua moglie Hope, di cui invece si fida ciecamente… e fa molto male!

Beautiful Anticipazioni: Hope terrorizzata dal passare la notte con Thomas

Hope e Thomas non possono tornare a casa. I due ragazzi sono stati informati che il jet della Forrester ha dei problemi tecnici e che potrebbe non essere in grado di ripartire prima del mattino. La Logan non vuole restare a San Francisco da sola con il suo stilista; a farle paura non è solo la reazione di suo marito, che già da principio non era d’accordo a questo viaggio, ma anche la sua strana e incontrollabile attrazione verso il Forrester. La giovane ha timore di essere travolta dai suoi pensieri e di fare un passo falso che le costerà tutto, il suo matrimonio in primis. Il figlio di Ridge si accorgerà immediatamente che qualcosa non va e che la sua collega è sulle spine. Cercherà quindi di aiutarla come può.

Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di aiutare Hope

Hope non potrà certo rivelare a Thomas di essere in grande imbarazzo e di avere paura di fare qualche mossa falsa con lui, di cui si è accorta di essere attratta. La ragazza avrà il timore di cedere ai suoi pensieri e di combinare qualcosa di irreparabile. Il Forrester si renderà conto di quanto sia turbata e cercherà di aiutarla. Si metterà al telefono per chiamare tutte le compagnie aeree e trovare un posto su un volo diretto a Los Angeles. Purtroppo nessuna compagnia avrà posti liberi. Hope lo ringrazierà di cuore e, in preda al nervosismo per la situazione che si è creata, comincerà a ribadire quando sia innamorata di suo marito e quanto sia felice della loro famiglia. In realtà però continuerà a fare pensieri molto hot verso il figlio di Ridge e la cosa la confonderà ancora di più.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam crede che Thomas abbia sabotato il viaggio

Hope dovrà informare Liam di quanto sta accadendo e, come era prevedibile, il ragazzo si arrabbierà moltissimo. Lo Spencer si sfogherà con Steffy – che tenterà ancora una volta di calmarlo – e si dirà convinto che Thomas abbia sabotato il viaggio per passare la notte, da solo, con la figlia di Brooke. La Forrester non penserà neanche per un istante che suo fratello sia arrivato a tanto e a anzi spingerà il suo ex a non arrivare a conclusioni affrettate. Liam le ribadirà di fidarsi cecamente di Hope mentre dirà di non riuscire ad avere fiducia di Thomas Forrester, l’uomo che per anni ha seminato il panico nella sua famiglia.

