Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 25 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 maggio 2024 - Brooke scenderà in campo contro Sheila. La Logan deciderà di parlare faccia a faccia con Bill e di affrontare con lui quello che sta succedendo. La madre di Hope non riuscirà a trattenere la sua ira e la sua preoccupazione nei confronti dell’ex marito e lo pregherà di tornare in sé e di non lasciarsi traviare dalla malefica rossa, che ha fatto per anni del male alla sua famiglia. Lo Spencer sembrerà cedere davanti ai racconti e al discorso accorato della sua ex ma poi sceglierà di cacciare pure lei di casa, come ha fatto con Katie e con i suoi figli. Intanto Hope si presenterà a Il Giardino dal padre. La giovane rivelerà a Deacon del fidanzamento della Carter e si congratulerà con lui per l’acquisto del ristorante, che ora potrà gestire in autonomia. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 maggio 2024 - alla fine, Kemal, sempre grazie al prezioso aiuto di Zehir, riesce a scoprire qual è il luogo in cui si trova Karen, la ragazza presente la famigerata notte dell'omicidio di Linda attribuito ad Ozan. Karen è stata condotta contro la sua volontà in un covo, presieduto dagli uomini di Emir: è stato lui ad organizzare il suo rapimento. Il secondogenito di Fehime ed Huseyin presta soccorso alla donna, che gli garantisce di essere pronta a confessargli che cosa accadde per davvero cinque anni fa. Allora, il Soydere va a cercare il marito di Karen, Taner, che è ancora tenuto prigioniero...Qui la trama completa di Endless Love.

