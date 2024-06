Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2s3 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 23 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 giugno 2024 - Thomas sarà furioso con Steffy e Finn. Il Forrester, capito che sua sorella non gli darà alcuna mano per stare accanto a suo figlio, minaccerà sia la sua sorellina che il suo consorte di passare alle maniere forti se loro non gli faranno vedere, come lui vuole, Douglas. La Forrester non si lascerà spaventare e ribadirà al fratello di non avere alcuna intenzione di concedergli la libertà che desidera e di voler rispettare, invece, le direttive del giudice e la fiducia che suo nipote ha riposto in lei. Per Thomas Forrester sarà un vero affronto. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 giugno 2024 - Kemal ha scoperto che Leyla è stata accoltellata. Fortunatamente, quest'ultima è stata soccorso con tempestività da Onder, il quale l'ha portata in ospedale. Il ragazzo è furente, convinto che anche in questo caso il responsabile sia il suo rivale in amore. Avendo definitivamente perduto la pazienza, il Soydere compie un gesto avventato: prende la pistola e poi si dirige a casa di Emir. Una volta raggiunto il suo studio, il protagonista propone all'antagonista una sfida, ossia una "roulette turca": nell'arma c'è un solo colpo, e dovranno spararsi a vicenda, fino a quando uno ucciderà l'altro. In questo modo, nessuno di loro ne uscirà vincitore. Interviene allarmata Nihan per fermare questa follia, frapponendosi tra loro. Kemal, allora, le punta contro la pistola... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 17 al 23 giugno 2024.