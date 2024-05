Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 18 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 maggio 2024 - Finn rivelerà a Carter e a Katie del ricatto di Bill. Nelle puntate della Soap vedremo il dottore raccontare come si sono svolte le cose in tribunale ma senza entrare troppo nei dettagli, per paura di complicare ulteriormente le cose. Il suo racconto lascerà di stucco tutti e farà gelare la povera Katie, che non riuscirà a credere che il suo ex marito abbia perso così tanto il senno. La Logan deciderà di andare a parlare con lo Spencer, per capire cosa gli sia successo e per tentare di fargli cambiare idea. Steffy e Finn invece avranno l’ingrato compito di rivelare a Liam e a Hope della storia d’amore tra il magnate e la malefica rossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 maggio 2024 - Kemal e Nihan sono determinati come non mai a rintracciare Karen, la seconda ragazza presente la notte dell'omicidio. Infatti, i due sanno che soltanto lei potrebbe aiutarli a scoprire che cosa sia realmente accaduto quella fatidica sera. Ora, il Soydere e la Sezi si stanno recando a casa di Karen, poiché sono riusciti a risalire al suo indirizzo; tuttavia, purtroppo, la donna non è più lì: si è trasferita a Sile dopo essersi sposata con tale Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia. Senza pensarci due volte, gli ex si mettono in viaggio...Qui la trama completa di Endless Love.

