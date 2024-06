Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 16 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 16 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 giugno 2024 - Hope e Thomas non riusciranno a credere che Douglas abbia scelto Steffy e non uno di loro. Vedremo la Logan e il Forrester completamente spiazzati dalla decisione del loro figlio, che non tradirà nessun tipo di pentimento per quello che ha appena detto al giudice. Vista la determinazione del piccolo e la posizione di Steffy, pronta a prendersi cura di suo nipote e a non tradire la sua fiducia, il giudice emetterà la sua sentenza, decretando che Douglas Forrester sia affidato alla zia paterna. Intanto Deacon continuerà a tentate di convincere Sheila a essere sincera con lui e a dirle la verità sul suo rapporto con Bill. Per ottenere quello che desidera, lo Sharpe si lascerà andare a una confessione molto importante: dirà alla Carter di essere innamorato di lei. Nonostante questa rivelazione la rossa non cambierà idea. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 giugno 2024 - Kemal e Nihan ormai hanno deciso: presto lasceranno Istanbul e si lasceranno alle spalle tutto e tutti per ricominciare da capo insieme. Tuttavia, in attesa di poter mettere in atto il loro piano di fuga, devono nascondersi in un luogo segreto, al sicuro da Emir. Entrambi, infatti, sanno bene di non poter correre il rischio di farsi stanare da lui, altrimenti il futuro radioso che stanno sognando sarebbe a rischio. E mentre il Soydere e la Sezin si stanno godendo del tempo insieme, Emir deve anche gestire una complicata situazione con gli ispettori dell'Antitrust... Qui la trama completa di Endless Love.

