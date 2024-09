Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 15 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 settembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 15 settembre 2024 - vedremo Carter tirare un sospiro di sollievo. Il Walton sarà molto contento di poter riabbracciare Katie, tornata dal pranzo in compagnia di Bill. La Logan si affretterà a raccontare all’avvocato di aver gelato il suo ex e di avergli confermato la sua decisione, già comunicata precedentemente, di non voler tornare al suo fianco. Carter sarà molto contento di sapere che la sua amata abbia scelto lui e il loro amore. Ma durerà? Intanto Jack continuerà a ribadire a Sheila di non avere alcuna intenzione di aiutarla e non cederà neanche davanti ai tentativi di seduzione della rossa, convinta che il suo ex amante potesse darle retta come già fatto in passato. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 15 settembre 2024 - Zeynep sta per incontrare Emir. Nel corso della loro serata passionale, lei gli rivela che Kemal nutre dei sospetti sul suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. A sua volta, però, l’imprenditore ha dei dubbi proprio su Zeynep. Intanto, una volta verificato che Nihan sta bene, l’ingegnere l’ascia l’ospedale prima che arrivi Emir. Il giorno seguente, il Soydere si reca ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan. Infatti, lui continua a pensare che il fratello della sua amata sia stato ucciso, e per questo continua ad indagare. In un secondo momento, Zeynep incappa in una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore; investigando, la mora scopre che è stato Emir ad effettuarlo. Desiderosa di vederci più chiaro, Zeynep le chiede una spiegazione, però la cognata nega con forza di essere ancora legata in qualche modo al suo ex capo ed ex amante... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

