Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 15 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 15 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 giugno 2024 - Douglas sconvolgerà tutti con la sua decisione. Il bambino, messo alle strette dai suoi genitori, rivelerà di non avere intenzione di vivere né con suo padre né con sua madre ma di aver scelto una terza persona, che si è rivelata - per lui - ben più attenta alle sue esigenze. Il piccolo Forrester dirà al giudice di voler andare ad abitare con sua zia Steffy e sarà talmente tanto fermo nella sua decisione da convincere il magistrato a firmare le carte. Hope, Thomas e Liam rimarranno di ghiaccio e la Logan non saprà cosa fare. Suo figlio ha appena scelto un’altra mamma al posto suo ed è un dolore enorme. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 giugno 2024 - Galip è sulle tracce di Nursen: l'uomo la sta cercando disperatamente, ma senza successo. Infatti, Kemal le ha trovato un ottimo nascondiglio, dove ora stanno parlando del passato di lei. Nursen gli mostra una foto in cui è in compagnia del figlioletto, e gli dice che anche quest'ultimo è in possesso della stessa foto; gliel'ha lasciata lei quando sono stati costretti a separarsi. Lui è convinto di aver già visto quell'immagine, però non ricorda dove. Nel frattempo, Zehir s'intrufola nella villa di Emir per impossessarsi del passaporto di Nihan; in un secondo momento, si procura due biglietti di sola andata per lei e per il Soydere. Galip, invece, temendo che quest'ultimo voglia colpire ed affondare suo figlio, si mette ad indagare sul conto di Kemal per attaccare per primo. Tufan ne entra a conoscenza e ne parla con il diretto interessato per metterlo in guardia. Nel mentre, il Soydere scopre che il biondo è il figlio di Nursen. Tufan, a questo punto, si sente tradito da chi poteva sapere dell'esistenza della mamma... Qui la trama completa di Endless Love.

