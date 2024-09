Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 settembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 14 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 settembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 14 settembre 2024 - Sheila spererà che Jack Finnegan l’aiuti. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Carter chiederà al suo ex amante di farle da avvocato e di farla uscire di prigione. Il padre di Finn non sarà per nulla disposto a darle una mano e nemmeno a starla ad ascoltare. La rossa dovrà usare tutte le sue tecniche seduttive per riuscire a convincerlo. Ma ci riuscirà? Carter sarà ancora molto preoccupato per il pranzo tra Katie e Bill. Il Walton avrà timore che la Logan torni al fianco del suo ex marito, deciso come non mai a riconquistarla. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 14 settembre 2024 - Kemal è sempre più sospettoso riguardo la morte di Ozan, tanto che decide di affidare a Zehir il compito d'indagare: vuole scoprire se qualcuno in prigione possa averlo avvelenato. Intanto, Nihan viene a sapere che Galip era intenzionato a tenderle una trappola per lasciarla sola con Kemal, ottenendo così le prove per costringerla a divorziare da Emir. Ayhan, invece, dato che è più in confidenza con Leyla, le confessa che l'ingegnere sta investigando sull'omicidio di Ozan. Nel frattempo, il Soydere comincia a provare un certo rimorso per aver trascurato Asu nell'ultimo periodo... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

