Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 1° giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 1° giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° giugno 2024 - la Carter incontrerà suo figlio a Il Giardino e spererà che ora che è libera, tra loro possa nascere un bel rapporto. Il marito di Steffy, furioso contro di lei, le ribadirà di non avere alcuna intenzione di accoglierla nella sua vita e di non essere disposto a darle alcuna chance. Il ragazzo le confesserà di essere pronto a tutto pur di tenerla lontana da lui e dalla sua famiglia e di voler persino trovare un modo per farla finire di nuovo in prigione, dove dovrebbe stare. Intanto Taylor continuerà a pensare di doversi costituire mentre Katie tornerà a casa di Bill per cercare di convincerlo ad allontanare Sheila e a farla arrestare. La Logan sembrerà fare breccia nel cuore del magnate che la stupirà facendole una domanda inaspettata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 maggio al 1° giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 1° giugno 2024 - Kemal si sta confrontando con Tufan, al quale confessa di essere certo che Tarik non abbia le mani sporche del sangue di Karen: l'alibi fornito da Banu sarebbe una prova della sua innocenza. Tuttavia, l'ingegnere sta per scoprire che la donna ha mentito. Intanto, Nihan va a parlare con il presunto assassino; Tarik, spazientito, dichiara a gran voce di non aver ucciso nessuno. Dopodiché, in preda al panico, si sfoga con Emir. Asu, invece, chiede al Soydere di darle una mano: devono convincere Hakki a trascorrere gli ultimi giorni in ospedale. L'uomo, però, non sente ragioni, e torna a chiedere al giovane di sposare sua nipote. In seguito, Kemal discute con Fehime, la quale non riesce a capacitarsi di come sia possibile che lui non abbia ancora chiesto la mano di Asu. Nel frattempo, Zeynep, parlando con Onder, lascia intendere di essere a conoscenza di un importante segreto di famiglia, e così lo spinge a rivelarle tutti i dettagli del matrimonio tra Nihan ed Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 27 maggio al 2 giugno 2024.