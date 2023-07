Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 8 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 luglio 2023 - Steffy sarà più che mai convinta a prendersi la sua rivincita su Sheila. La Forrester ha ormai ricordato tutto e davanti a una Taylor e a un Ridge completamente sconvolti, comincerà a pensare a un modo per punire la donna che le ha portato via suo marito. Deacon intanto continuerà a capire perché Sheila voglia arrendersi proprio ora che ha trovato in Taylor un’alleata mentre Carter spingerà Quinn a far capire meglio a Eric che lei sente la sua mancanza. Peccato però che il Forrester senior sia impegnato altrove e che non abbia proprio in mente sua moglie. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 luglio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 8 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 8 luglio​ 2023 - Julia riceve la visita di Leo, intenzionato a guadagnarsi il suo perdono dopo essere riuscito a far ritirare gli articoli dal giornale. Leo si scusa e promette che non ci saranno più articoli su di lei, ha ridato tutti i soldi e devoluto i proventi delle pubblicità sul sito a Sebas. Julia però, ancora ferita per quanto patito, non si sente pronta ad accettare le sue scuse. Nel frattempo Tirso si reca in carcere da suo fratello per raccontargli della sua relazione con Olga, ma la sua reazione è così inaspettata che l'albergatore ha paura di dire la verità a Erik. A Rio Muni, Carmen non sa che risposta dare a Victor riguardo i suoi sentimenti, finché il ragazzo la sorprende con una proposta sbalorditiva e molto interessante. La ragazza inizia a ripensare completamente il suo futuro in Guinea, con grande tristezza di Kiros. Francisco decide di continuare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante Patricia non lo appoggi. Carmen è certa che Patricia stia remando contro suo padre e sia in combutta con Ventura. Tirso torna una seconda volta dal fratello Jorge che lo esorta a contattare il suo avvocato, in possesso di informazioni fondamentali. Julia, ancora delusa dal comportamento di Leo, confida la propria tristezza a Cloe. Francisco invita Carmen e Patricia a mettere da parte il rancore e darsi una mano a vicenda per ottenere il successo. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 3 all'9 luglio 2023.