Un Altro Domani Anticipazioni 8 luglio 2023: Leo chiede perdono a Julia

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 8 luglio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Leo chiederà perdono a Julia ma Lei resta titubante...

Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Julia riceve la visita di Leo, intenzionato a guadagnarsi il suo perdono dopo essere riuscito a far ritirare gli articoli dal giornale. Leo si scusa con lei. Francisco decide di continuare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante Patricia non lo appoggi.

Anticipazioni Un Altro Domani: Dani e Chloe fanno pace

Dopo una conversazione piena di intenzioni, Julia e Tirso decidono di iniziare una nuova tappa della loro vita e non saranno gli unici ad avere quell'obiettivo a Robledillo. Diana, nonostante i timori, da una possibilità ad Antonio sotto consiglio della figlia. Mario si confida con Erik, rivelandogli di un periodo molto doloroso della sua storia familiare. Nel frattempo, Dani e Chloe hanno siglato la tanto attesa pace, ma lui non le ha ancora svelato di essere "Dani", il ragazzo di cui Chloe si è innamorata. A Rio Muni, Carmen cerca di convincersi che Victor sia totalmente estraneo al fallimento della candidatura di Francisco ma nonostante Victor si mostri sincero, Carmen non può scordare che è figlio di don Ventura!

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia non comprende il comportamenti di Tirso

Julia si confida con Elena e ammette di non comprendere il comportamento di Tirso: dice di provare un sentimento per lei, ma non ha avuto problemi a tornare con Olga. Diana è in ansia, non è certa infatti di voler incontrare l'uomo che ha conosciuto su una chat di incontri. Erik lascia Tirso e Olga a bocca aperta, quando accetta il loro rapporto d'amore. I due sono al settimo cielo. Leo cerco di parlare con Julia, ma Diana glielo impedisce. A Rio Muni, Carmen è pronta a lottare e vuole che suo padre don Francisco non ceda all'influenza di Patricia e che mantenga la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante gli ostacoli. Angel e Ines finalmente riescono a scoprire dove si trova il tenente Ibanez.

Loe chiede perdono, nella puntata di Un Altro Domani del 8 luglio 2023

Julia riceve la visita di Leo, intenzionato a guadagnarsi il suo perdono dopo essere riuscito a far ritirare gli articoli dal giornale. Leo si scusa e promette che non ci saranno più articoli su di lei, ha ridato tutti i soldi e devoluto i proventi delle pubblicità sul sito a Sebas. Julia però, ancora ferita per quanto patito, non si sente pronta ad accettare le sue scuse. Nel frattempo Tirso si reca in carcere da suo fratello per raccontargli della sua relazione con Olga, ma la sua reazione è così inaspettata che l'albergatore ha paura di dire la verità a Erik. A Rio Muni, Carmen non sa che risposta dare a Victor riguardo i suoi sentimenti, finché il ragazzo la sorprende con una proposta sbalorditiva e molto interessante. La ragazza inizia a ripensare completamente il suo futuro in Guinea, con grande tristezza di Kiros. Francisco decide di continuare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante Patricia non lo appoggi. Carmen è certa che Patricia stia remando contro suo padre e sia in combutta con Ventura. Tirso torna una seconda volta dal fratello Jorge che lo esorta a contattare il suo avvocato, in possesso di informazioni fondamentali. Julia, ancora delusa dal comportamento di Leo, confida la propria tristezza a Cloe. Francisco invita Carmen e Patricia a mettere da parte il rancore e darsi una mano a vicenda per ottenere il successo.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45