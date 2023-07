Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 luglio 2023: Steffy vuole vendetta, "Voglio vedere Sheila soffrire!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy vuole vendicarsi di Sheila. La Forrester farà di tutto per vederla capitolare davanti ai suoi occhi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale 5, l’8 luglio 2023 alle ore 13.45, Steffy sarà più che mai convinta a prendersi la sua rivincita su Sheila. La Forrester ha ormai ricordato tutto e davanti a una Taylor e a un Ridge completamente sconvolti, comincerà a pensare a un modo per punire la donna che le ha portato via suo marito. Deacon intanto continuerà a capire perché Sheila voglia arrendersi proprio ora che ha trovato in Taylor un’alleata mentre Carter spingerà Quinn a far capire meglio a Eric che lei sente la sua mancanza. Peccato però che il Forrester senior sia impegnato altrove e che non abbia proprio in mente sua moglie.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a prendersi la sua vendetta

Steffy ha ricordato tutto e ora sa che a sparare a lei e a Finn – e a ucciderlo – è stata Sheila. La ragazza ha raccontato tutto ai suoi genitori che, come lei, sono rimasti sconvolti. Taylor sta faticando e non poco a convincersi che la sua nuova amica sia davvero un’assassina e che le abbia potuto mentire così impunemente ma sua figlia è talmente certa di quello che sta dicendo, da non lasciare dubbi di alcun tipo. Steffy non avrà però intenzione di fermarsi ai ricordi. Avrà tutta l’intenzione di prendersi la sua rivincita sulla Carter e urlerà a gran voce di volerla vedere crollare davanti ai suoi occhi. Un desiderio che farà rabbrividire sua madre e suo padre, che saranno chiamati a darle una mano per far capitolare, una volta per tutte, la malefica rossa.

Beautiful Anticipazioni: Sheila vuole andarsene!

La verità è venuta a galla e Sheila deve darsela a gambe. La Carter non sa quello che sta succedendo a casa di Steffy ma immagina che presto la Forrester ricorderà tutto e che per lei non ci sarà più scampo. Per questo ha confessato a Deacon di volersene andare il più in fretta possibile da Los Angeles. Lo Sharpe cercherà però di convincerla a non farlo, sicuro che in questo momento lei abbia una chance per prendersi il suo posto nella vita di Hayes. Deacon ignora ovviamente che Sheila sia l’assassina di Finn e continuerà a tifare per lei, senza sapere come stanno davvero le cose.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter spinge Quinn a riconquistare Eric

Alla Forrester Creations continuerà la discussione tra Quinn e Carter. La Fuller confesserà al Walton di essere contenta che lui abbia rotto con Paris e gli dirà di volere solo il meglio per lui. Gli rivelerà però anche di sentirsi molto strana con Eric e di sentire la mancanza di suo marito. L’avvocato le suggerirà di provare a dire apertamente al suo consorte come si sente e di fargli una sorpresa, chiamandolo in videochiamata. Peccato però che il Forrester sia impegnato in altre faccende.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 9 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.