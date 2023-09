Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara che andranno in onda oggi, 9 settembre 2023, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 settembre 2023 - Eric spingerà Quinn ad ammettere di amare Carter ma soprattutto di correre a fermare il suo matrimonio. La Fuller capitolerà e dopo aver rivelato di non aver mai smesso di essere legata al Walton, ringrazierà il marito e si toglierà la fede nuziale, pronta a riprendersi il suo vero amore. Intanto a Il Giardino comincerà la cerimonia di nozze e tanti saranno i volti cupi e non contenti che Paris e Carter si sposino. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 settembre 2023 - anche Sermin è venuta a sapere che la dottoressa è incinta. La bionda, impaziente di andare a riferirlo allo Yaman, corre da lui. Una volta che Demir scopre che Mujgan aspetta un secondo figlio da Yilmaz, si rende immediatamente conto del perché la moglie sia tanto giù di morale: non è per le infamanti accuse che le ha rivolto in pubblico Behice, bensì per la notizia della gravidanza della sua rivale in amore. Intanto, l'Altun prende un'importante decisione per il proprio futuro e per quello della propria famiglia. La ragazza raccoglie l'eredità di Hunkar, diventerà la nuova signora della villa. Dopodiché, comincia a diffondersi per tutta Cukurova un pettegolezzo secondo cui il medico avrebbe una tresca con Fikret. La voce arriva anche all'orecchio del "marito tradito", che non reagisce bene. L'Akkaya va a prendere di petto il nipote di Fekeli, pronto a farlo fuori. Interviene prontamente l'Hekimoglu, che gli confessa di aver inventato tutto: non è in stato interessante. Qui la trama completa di Terra Amara.

