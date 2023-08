Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 4 al 10 settembre 2023: Mujgan è incinta di Fikret!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 4 al 10 settembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 4 settembre 2023

Nazire informa Yilmaz di aver visto Mujgan mettersi in viaggio con Fikret. La dottoressa aveva con sé dei bagagli, ed era insieme al piccolo Kerem Ali. L'ex meccanico viene assalito da un atroce dubbio: teme che l'Hekimoglu stia nuovamente tentando di fuggire con il figlioletto.

Puntata in onda Martedì 5 settembre 2023

Behice viene dimessa dall’ospedale. La Dark Lady ha deciso che non trascorrerà la convalescenza ad Istanbul, ma resterà a Cukurova. Dato che questo è sempre stato il suo obiettivo, Behice canta vittoria. Tuttavia, una volta tornata a casa, la donna fa una scoperta che la rende piuttosto nervosa: la casa in cui ha vissuto con Mujgan andrà a Gulten. Benché non le stia per niente bene, Behice tenta di dissimulare davanti a Fekeli.

Puntata in onda Mercoledì 6 settembre 2023

Demir chiede a Gaffur di portargli in azienda il certificato di morte di Hunkar. L'uomo, mentre sta cercando il documento, forza un cassetto e al suo interno trova qualcosa che gli cattura l'attenzione. Gaffur entra in possesso del fascicolo con cui Hunkar aveva ricattato Behice. Il marito di Saniye capisce così che la Dark Lady deve averla uccisa poiché la signora la teneva in pugno. Prima che Gaffur possa andare a parlare con la moglie dalla scoperta che ha fatto, Behice lo intercetta e lo minaccia: se lui la denuncerà, lei contrattaccherà, denunciandolo per l’omicidio di Hatip.

Puntata in onda Giovedì 7 settembre 2023

Zuleyha scopre che Mujgan è incinta. La giovane non ha alcun dubbio: il bambino non può che essere di Yilmaz. L'Altun, sentendosi tradita, decide di mettere un punto definitivo al loro rapporto. Dopodiché, Behice indice una conferenza stampa in cui prima accusa l'ex sarta di aver organizzato l'aggressione che ha subito di recente, poi dichiara di averla perdonata.

Puntata in onda Venerdì 8 settembre 2023

Sermin fa una confessione spiazzante a Demir: è certa che Behice sia coinvolta nell'omicidio di Hunkar. Intanto, Gaffur è in preda al panico. Adesso che sa che qualcuno è a conoscenza del fatto che sia stato lui ad uccidere Hatip, non può più dormire sonni tranquilli.

Puntate in onda Sabato 9 settembre 2023

Zuleyha sembra particolarmente scossa. Demir e Sevda, pensando che sia per le accuse che le ha mosso pubblicamente Behice, provano a confortarla e ad incoraggiarla. Intanto, Yilmaz scopre che Mujgan ha detto all'ex sarta di essere incinta, ma sa che è una bugia. La dottoressa gli mostra l’esito positivo del test, e l’ex meccanico, sapendo che non hanno rapporti intimi da tempo ormai, è certo di essere stato tradito. Poco dopo, Sermin informa il cugino della gravidanza dell’Hekimoglu; lo Yaman capisce dunque il perché del pessimo stato d’animo della moglie. L’Altun, nel mentre, ha deciso che raccoglierà l’eredità di Hunkar: diventerà la signora della tenuta. Per finire, inizia a diffondersi per tutta Cukurova un pettegolezzo secondo cui il primario abbia una relazione clandestina con Fikret. L'Akkaya è pronto ad uccidere quest'ultimo, allora interviene Mujgan per confessargli di aver mentito: non è in dolce attesa.

Puntata in onda Domenica 10 settembre 2023

Saniye ha capito che Gaffur le nasconde qualcosa. La donna crede che il marito la tradisca ancora con Seher, e lo minaccia di cacciarlo di casa. Dopo che la piccola Uzum lo ha consolato, Gaffur comincia a pensare che forse sia il caso di trasferirsi in Germania.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.