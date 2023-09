Terra Amara Anticipazioni 9 settembre 2023: Yilmaz accusa Mujgan di tradirlo con Fikret!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Due Puntate di Terra Amara in onda il 9 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz è convinto che Mujgan e Fikret abbiano una relazione extra-coniugale, ed è pronto ad uccidere quest'ultimo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 settembre , alle 14.10, Zuleyha sembra particolarmente scossa. Demir e Sevda, pensando che sia per le accuse che le ha mosso pubblicamente Behice, provano a confortarla e ad incoraggiarla. Intanto, Yilmaz scopre che Mujgan ha detto all'ex sarta di essere incinta, ma sa che è una bugia. La dottoressa gli mostra l’esito positivo del test, e l’ex meccanico, sapendo che non hanno rapporti intimi da tempo ormai, è certo di essere stato tradito. Poco dopo, Sermin informa il cugino della gravidanza dell’Hekimoglu; lo Yaman capisce dunque il perché del pessimo stato d’animo della moglie. L’Altun, nel mentre, ha deciso che raccoglierà l’eredità di Hunkar: diventerà la signora della tenuta. Per finire, inizia a diffondersi per tutta Cukurova un pettegolezzo secondo cui il primario abbia una relazione clandestina con Fikret. L'Akkaya è pronto ad uccidere quest'ultimo, allora interviene Mujgan per confessargli di aver mentito: non è in dolce attesa.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è un'anima in pena...

Dopo quanto accaduto con Behice, Zuleyha appare molto turbata. Demir e Sevda sono convinti che le due cose siano collegate: per loro, la giovane è tanto scossa perché la Dark Lady l'ha accusata pubblicamente di aver organizzato l'aggressione che ha subito di recente. L'imprenditore e la cantante, in pensiero per l'Altun, stanno provando a confortarla, e a spronarla a reagire, anche se i loro sforzi sembrano del tutto inutili. L'ex sarta è un'anima in pena.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz punta il dito contro Mujgan!

Yilmaz ha fatto una scoperta che l'ha lasciato senza parole: Mujgan ha confidato a Zuleyha di essere in dolce attesa. Il ragazzo è certo che si tratti solo di una bugia, poiché sa perfettamente che non hanno più rapporti intimi da tempo ormai. Il primario, però, tira fuori l'esito positivo del test, la prova della veridicità delle proprie parole. L'Akkaya, allora, l'accusa di essergli stata infedele. Interviene Fekeli in difesa dell'Hekimoglu, ma senza successo: l'ex meccanico è convinto di ciò che dice.

Yilmaz pronto ad uccidere Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 settembre 2023

Anche Sermin è venuta a sapere che la dottoressa è incinta. La bionda, impaziente di andare a riferirlo allo Yaman, corre da lui. Una volta che Demir scopre che Mujgan aspetta un secondo figlio da Yilmaz, si rende immediatamente conto del perché la moglie sia tanto giù di morale: non è per le infamanti accuse che le ha rivolto in pubblico Behice, bensì per la notizia della gravidanza della sua rivale in amore. Intanto, l'Altun prende un'importante decisione per il proprio futuro e per quello della propria famiglia. La ragazza raccoglie l'eredità di Hunkar, diventerà la nuova signora della villa. Dopodiché, comincia a diffondersi per tutta Cukurova un pettegolezzo secondo cui il medico avrebbe una tresca con Fikret. La voce arriva anche all'orecchio del "marito tradito", che non reagisce bene. L'Akkaya va a prendere di petto il nipote di Fekeli, pronto a farlo fuori. Interviene prontamente l'Hekimoglu, che gli confessa di aver inventato tutto: non è in stato interessante.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 10 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.