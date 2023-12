Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 9 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 dicembre - Sheila non riuscirà a trattenersi e farà sbiancare di paura Deacon. La Carter continuerà a ribadire di voler recuperare il suo rapporto con Finn, facendo capire allo Sharpe di voler rivelare al figlio di essere viva. Il barista cercherà di fermarla ma lei farà, come sempre, di testa sua. Intanto Finn confesserà a Steffy di sentirsi molto in difficoltà. Non riesce a perdonare Sheila ma nello stesso tempo non può negare che è grazie a lei che ha potuto conoscerla e ha potuto avere la vita che ha avuto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 dicembre - Sevda teme il peggio. La cantante ha appena ritrovato Umit, ovvero Ayla, la figlia che ha messo al mondo e che le è stata strappata dalle braccia subito dopo. Sevda non ha la minima intenzione di separarsene per la seconda volta. Consapevole del fatto che la Kahraman potrebbe finire in guai molto seri, dato che si è messa contro un nemico degno di nota, ossia Demir, l'artista la sta supplicando di darle ascolto: dovrebbero lasciare Cukurova il prima possibile e ricostruirsi una vita insieme altrove. Peccato che la dottoressa non voglia starla a sentire... Qui la trama completa di Terra Amara.

