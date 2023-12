Terra Amara Anticipazioni 9 dicembre 2023: Betul lascia Sermin di stucco...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 9 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Betul sta per dare a Sermin una bella notizia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 dicembre 2023, alle 14:10, Sermin è felice dell’arrivo di Betul, soprattutto perché quest'ultima ha acquistato la loro casa all'interno della tenuta Yaman. Intanto, mentre Fikret vorrebbe fare pace con Demir, Sevda vuole portare Umit lontana da Cukurova per iniziare una nuova vita altrove...

Terra Amara Anticipazioni: Betul fa felice Sermin!

Sermin, finalmente, può riabbracciare la figlia, Betul. Quest'ultima, che si era trasferita in Francia per studiare, è tornata in Turchia, rendendo la madre la persona più felice del mondo. Tuttavia, c'è un altro motivo per cui Sermin si ritroverà a sfoggiare il più smagliante dei sorrisi. Betul le fa sapere di aver acquistato l'abitazione nella tenuta Yaman, quella che è sempre stata la loro casa. E dopo aver esultato, per la donna è tempo di spettegolare. Sermin rivela alla giovane che Demir ha avuto una relazione extraconiugale con Umit, la quale, in verità, si chiama Ayla, ed è la figlia naturale di Sevda. Betul, allora, si dirige dalla Kahraman... ma che cosa avrà in mente?

Terra Amara Anticipazioni: Fikret vuole riappacificarsi con Demir, ma...

Fikret è devastato dal dolore. La tragica dipartita di Mujgan, morta in un disastro aereo, gli ha spezzato il cuore. Il ragazzo, oltre a dover convivere con la consapevolezza che non potrà mai più rivedere l'amata, deve convivere anche con il senso di colpa. Fikret non può fare a meno di pensare di aver sprecato il tempo che aveva a disposizione con l'Hekimoglu, continuando a metterla al secondo posto rispetto al piano di vendetta contro Demir. Conscio del proprio errore, il nipote di Lutfiye decide di sotterrare l'ascia di guerra e provare a tendere la mano al fratellastro... che, però, non sembra volergliela stringere.

Sevda non riesce a convincere Umit, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 dicembre 2023

Sevda teme il peggio. La cantante ha appena ritrovato Umit, ovvero Ayla, la figlia che ha messo al mondo e che le è stata strappata dalle braccia subito dopo. Sevda non ha la minima intenzione di separarsene per la seconda volta. Consapevole del fatto che la Kahraman potrebbe finire in guai molto seri, dato che si è messa contro un nemico degno di nota, ossia Demir, l'artista la sta supplicando di darle ascolto: dovrebbero lasciare Cukurova il prima possibile e ricostruirsi una vita insieme altrove. Peccato che la dottoressa non voglia starla a sentire...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.