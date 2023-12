Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 dicembre 2023: Sheila è inarrestabile. Riconquisterà Finn a ogni costo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila sarà pronta a presentarsi da Finn e rivelargli di essere viva. Intanto Steffy cercherà di rincuorare il marito, tormentato dai suoi pensieri.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 9 dicembre 2023, alle ore 13.45, Sheila non riuscirà a trattenersi e farà sbiancare di paura Deacon. La Carter continuerà a ribadire di voler recuperare il suo rapporto con Finn, facendo capire allo Sharpe di voler rivelare al figlio di essere viva. Il barista cercherà di fermarla ma lei farà, come sempre, di testa sua. Intanto Finn confesserà a Steffy di sentirsi molto in difficoltà. Non riesce a perdonare Sheila ma nello stesso tempo non può negare che è grazie a lei che ha potuto conoscerla e ha potuto avere la vita che ha avuto.

Anticipazioni Beautiful: Finn confessa a Steffy di sentirsi in colpa

Steffy è in ansia. Finn è visibilmente preoccupato e tormentato dai suoi pensieri. Il dottore ha trovato il coraggio di confessare alla moglie di avere dei sentimenti contrastanti per Sheila. Se da una parte non potrà mai e poi mai perdonarla ed è certo che, se fosse in vita, non la vorrebbe nella sua vita, dall’altra non può negare di esserle grato per averlo messo al mondo e per avergli permesso di conoscere Steffy. I due ragazzi prometteranno di non lasciare che rimpianti o paure si impossessino di loro e cercheranno di recuperare la serenità che per tanto tempo è mancata a tutti.

Beautiful Anticipazioni: Sheila pronta a tornare all’attacco

Sheila è ripartita all’attacco con Finn e ha intenzione di rivelare al figlio di essere viva. La donna deve solo trovare il momento giusto per spuntare come un fungo davanti al ragazzo, evitando altri spiacevoli inconvenienti con Steffy. La Forrester, a differenza del marito, non sarà certamente felice di saperla ancora in vita e cercherà, come ha già fatto, di allontanarla. Sheila si rimetterà la parrucca e uscirà di casa, per presentarsi alla finestra della casa sulla scogliera, per rivedere il suo bambino e intrufolarsi in casa. A nulla varranno le raccomandazioni di Deacon, che cercherà di fermarla e che si ritroverà a cercarla, non trovandola più nel suo appartamento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge sempre più vicini

Sheila si presenterà a casa di Finn e sarà pronta a entrare mentre a villa Forrester, Ridge si ritroverà di nuovo in compagnia di Taylor. Il Forrester deve ammettere di essere molto in sintonia con la sua ex moglie e che la questione di Thomas e Douglas stia avvicinando tutta la famiglia. I due passeranno ancora del tempo insieme e si lasceranno andare ad affettuosi abbracci. Quando Brooke scoprirà che suo marito ha rivisto la sua ex, andrà su tutte le furie.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.