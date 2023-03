Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 4 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 marzo 2023 - Brooke dovrà fare i conti con la notizia del ritorno di Taylor. La Logan si preoccuperà tantissimo per la presenza della sua rivale, tornata a Los Angeles nel momento meno opportuno e si arrabbierà parecchio con il marito, che sembrerà fin troppo contento di rivedere la sua ex moglie. La bionda lo accuserà di non avere avuto lo stesso atteggiamento con Deacon. Intanto mentre Steffy continuerà a parlare della sua famiglia con la madre, Deacon deciderà di tornare da Brooke per cominciare le lezioni di karate. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 marzo 2023 - il professore Behzat, all'apparenza, era un uomo rispettabile; in realtà, l'Hekimoglu aveva commesso dei gravi errori, tanto da renderlo facilmente ricattabile. Lo stesso Yilmaz ne aveva approfittato: per costringerlo a farlo presenziare alle sue nozze con Mujgan, gli aveva mostrato degli scatti compromettenti che lo avevano per protagonista. Tuttavia, qualcun altro lo sta mettendo con le spalle al muro, con delle richieste decisamente pressanti. Incapace di far fronte al problema, il medico, da solo nel suo studio, si spara. Qui la trama completa di Terra Amara.

