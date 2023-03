Terra Amara Anticipazioni 4 marzo 2023: Hatip teme la vendetta di Demir...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 4 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Hatip cerca Sermin per offrirle protezione, Hunkar fa una scoperta che la lascia di stucco...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 marzo, alle 14.10, Hatip viene a sapere che Demir è evaso, ed ora teme la sua furia. In pensiero per Sermin, la cerca per offrirle protezione. Intanto, Hunkar prende in mano le redini dell'azienda, e si rende conto che c'è qualcosa che non va con la contabilità... Behzat, invece, sta per commettere un gesto estremo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in fuga!

Demir, Zuleyha ed il piccolo Adnan sono in viaggio verso Berlino. Dopo essere evaso dal carcere, l'imprenditore è corso dalla moglie per interrompere il suo incontro con Yilmaz, e per forzarla a fuggire insieme. Benché la Altun non ne avesse la minima intenzione, si è vista obbligata ad accettare: se non lo avesse fatto, lo Yaman, senza esitazione alcuna, le avrebbe tolto di nuovo il bambino!

Terra Amara Anticipazioni: Hatip ha paura di Demir!

Hatip è in preda al panico. Il signore di Cukurova è fuggito di prigione, ed ora il diabolico imprenditore ha paura per se stesso e per Sermin. Infatti, è stato Hatip ad uccidere Cengaver, ed è stata la bionda a denunciare Demir per evasione fiscale. Temendo la vendetta del fuggitivo, l'uomo cerca di rintracciare Sermin, determinato ad offrirle la sua protezione. Ma che cosa c'è davvero tra i due? Hatip sembra avere l'ex moglie di Sabahattin piuttosto a cuore...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar fa una scoperta agghiacciante...

Hunkar è seriamente preoccupata per lo Yaman. La donna ha dichiarato il falso quando, nel corso dell'interrogatorio, ha detto a Julide, il nuovo procuratore, di non aver aiutato il figlio a scappare con la sua famiglia: Hunkar, ovviamente, gli ha dato una mano. Quest'ultima sapeva bene che Demir si sarebbe cacciato in un bel guaio, ma, d'altra parte, che cosa avrebbe potuto fare? Se non lo avesse spalleggiato nel suo progetto di fuga, lo avrebbe condannato ad una pena certa e terribile. Mentre Hunkar si augura che tutto vada per il meglio, inizia ad occuparsi dell'azienda di famiglia, di cui al momento l'imprenditore non può occuparsi; così, la donna nota che c'è qualcosa che non torna nei conti...

Behzat si suicida, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 marzo 2023

Il professore Behzat, all'apparenza, era un uomo rispettabile; in realtà, l'Hekimoglu aveva commesso dei gravi errori, tanto da renderlo facilmente ricattabile. Lo stesso Yilmaz ne aveva approfittato: per costringerlo a farlo presenziare alle sue nozze con Mujgan, gli aveva mostrato degli scatti compromettenti che lo avevano per protagonista. Tuttavia, qualcun altro lo sta mettendo con le spalle al muro, con delle richieste decisamente pressanti. Incapace di far fronte al problema, il medico, da solo nel suo studio, si spara.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.