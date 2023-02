Terra Amara Anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo 2023: Demir e Zuleyha in fuga! Yilmaz li rintraccerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2023.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Martedì 28 febbraio 2023

Mentre Yilmaz è sulle tracce di Demir e Zuleyha, Saniye offre a Seher dei soldi per poter crescere il figlio che aspetta da Gaffur come se fosse suo; la domestica accetta, ma poi ha un aborto spontaneo. Dopodiché, durante il viaggio dello Yaman e della Altun, sale la febbre al piccolo Adnan.

Puntata in onda Mercoledì 1° marzo 2023

Durante la fuga di Demir e Zuleyha, sale la febbre al piccolo Adnan. La situazione precipita rapidamente, tanto che l'imprenditore decide di tornare ad Adana per portare il figlio in ospedale.

Puntata in onda Giovedì 2 marzo 2023

Hatip viene a sapere che Demir è evaso, ed ora teme la sua furia. In pensiero per Sermin, la cerca per offrirle protezione. Intanto, Hunkar prende in mano le redini dell'azienda, e si rende conto che c'è qualcosa che non va con la contabilità.

Puntata in onda Venerdì 3 marzo 2023

Il piccolo Adnan ha la febbre alta; Demir, allora, decide di tornare ad Adana per portare il figlioletto in ospedale. Qui, Sabahattin, su richiesta dell'imprenditore, avvisa le autorità affinché lo arrestino. Prima di farsi mettere le manette ai polsi, lo Yaman vuole scusarsi con Zuleyha.

Puntate in onda sabato 4 marzo 2023

Ep. 1 Yilmaz è concentrato su Zuleyha, e Mujgan si sta accorgendo che il marito sia del tutto preso da qualcos'altro. La dottoressa ne soffre terribilmente.

Ep. 2 Behzat è nei guai fino al collo: qualcuno lo sta ricattando per qualcosa di terribile che ha fatto in passato. Il medico, allora, impugna la pistola e si spara.

