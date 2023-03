Beautiful Anticipazioni 4 marzo 2023: Brooke è gelosa. Ridge dovrebbe cacciare Taylor come ha fatto con Deacon!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per le puntate del 4 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke e Ridge avranno una brutta discussione a causa di Taylor e Deacon.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 4 marzo 2023 in onda su Canale5 dalle ore 13.45, Brooke dovrà fare i conti con la notizia del ritorno di Taylor. La Logan si preoccuperà tantissimo per la presenza della sua rivale, tornata a Los Angeles nel momento meno opportuno e si arrabbierà parecchio con il marito, che sembrerà fin troppo contento di rivedere la sua ex moglie. La bionda lo accuserà di non avere avuto lo stesso atteggiamento con Deacon. Intanto mentre Steffy continuerà a parlare della sua famiglia con la madre, Deacon deciderà di tornare da Brooke per cominciare le lezioni di karate.

Anticipazioni Beautiful: Il ritorno di Taylor spaventa Brooke

Brooke è sconvolta. Taylor è tornata a Los Angeles. La Logan, nonostante si dica contenta per Steffy e Thomas che hanno riabbracciato la loro mamma, non potrà trattenersi dal rivelare al marito di essere preoccupata per la presenza della sua ex moglie in città. La bionda dirà a Rigde che la dottoressa non poteva scegliere momento peggiore per tornare a casa ma il Forrester le confesserà di essere più che mai felice di averla ritrovata. Davanti a questa dichiarazione, Brooke andrà su tutte le furie. Come può suo marito avere un simile atteggiamento con Taylor e odiare invece Deacon?

Beautiful Anticipazioni: Taylor pronta a restare a Los Angeles

Taylor vorrà conoscere a fondo il suo nuovo genero Finn. La Hayes sarà molto contenta che sua figlia abbia trovato il vero amore e che ora sia felice ma si premurerà di capire se il suo bel marito, sia o no ossessionato da Sheila. La dottoressa dirà chiaramente al medico di essere pronta a dargli un aiuto psicologico, come e quando vorrà, ma soprattutto dirà a entrambi di essere pronta a lottare per il bene di tutta la loro grande famiglia. Steffy farà in modo di capire se la sua mamma sia o meno ancora innamorata del suo papà e stanca dell'atteggiamento di Brooke, che sembra aver perso il senno a causa di Deacon, comincerà a pensare che sia il momento di cacciare la Logan dalle loro vite.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon pronto a dare lezioni di karate e Brooke

Tra Ridge e Brooke si scatenerà una lite furiosa a causa di Taylor e Deacon. Quest'ultimo, intanto, si confiderà ancora una volta con Sheila, alla quale racconterà di come lui e Hope si stiano avvicinando e di come la Logan senior sia contenta di questa novità. La Carter sarà ancora scettica ma forse dovrà davvero ricredersi. Deacon lascerà Il Giardino per andare di nuovo dalla sua ex, pronto a darle lezioni di karate, come le aveva promesso. La troverà però intenta a discutere con il marito e ovviamente il Forrester perderà completamente la pazienza e si infurierà per la sua presenza e per il motivo che lo ha spinto a tornare a casa sua. Brooke ha davvero desiderio di prendere lezioni di difesa personale da lui? Deve essere uno scherzo. Purtroppo per lui però, non lo sarà.

