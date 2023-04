Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara Anticipazioni - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 29 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 aprile 2023 - Brooke si troverà ad affrontare il suo nemico più accanito. La Logan, preoccupata perché suo marito non le risponde al telefono, deciderà di raggiungerlo a casa di Steffy, dove è sicura sia andato dopo l'episodio accaduto al Giardino. La bionda, arrivata a Malibù, dovrà superare le resistenza di Thomas e scoprirà che il ragazzo ha rubato il telefono del padre, per impedire che lui parlasse con sua moglie e rovinasse il bel momento con la sua famiglia. Brooke andrà su tutte le furie e tenterà di entrare in casa. Il giovane stilista glielo impedirà con ogni mezzo e la bloccherà in giardino, per poi scacciarla in malo modo. Intanto Steffy, ignara di quanto sta avvenendo fuori da casa sua, cercherà di convincere il padre a tornare da Taylor e a dimenticare le Logan, una volta per tutte. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 aprile 2023 - alla tenuta c'è aria di festa. Demir e Zuleyha stanno per portare a casa Leyla, bella ed in salute, e tutti sono impazienti di darle il benvenuto e conoscerla. Pertanto, alla villa fervono i preparativi del "Mevlit", ossia una cerimonia per celebrare questo bel momento. Inoltre, per l'occasione, il figlio di Hunkar e Saniye si stanno recando alle baracche, con l'intento di omaggiare i braccianti con un piccolo regalo. Qui, la cognata di Gulten s'imbatte nella piccola Uzum, e quando viene a sapere che la madre è ancora nei campi a lavorare, si offre di portarla alla tenuta. Tuttavia, un evento sconvolgente sta per mettere la parola "fine" ai festeggiamenti: nel fienile scoppia un incendio! Qui la trama completa di Terra Amara.

