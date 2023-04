Beautiful Anticipazioni 29 aprile 2023: Vendetta! Thomas impedisce a Brooke di vedere Ridge

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Thomas blocca Brooke in giardino e le impedisce di parlare con Ridge.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 29 aprile 2023, a partire dalle ore 13.45 su Canale5, Brooke si troverà ad affrontare il suo nemico più accanito. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, preoccupata perché suo marito non le risponde al telefono, deciderà di raggiungerlo a casa di Steffy, dove è sicura sia andato dopo l'episodio accaduto al Giardino. La bionda, arrivata a Malibù, dovrà superare le resistenza di Thomas e scoprirà che il ragazzo ha rubato il telefono del padre, per impedire che lui parlasse con sua moglie e rovinasse il bel momento con la sua famiglia. Brooke andrà su tutte le furie e tenterà di entrare in casa. Il giovane stilista le impedirà con ogni mezzo e la bloccherà in giardino, per poi scacciarla in malo modo. Intanto Steffy, ignara di quanto sta avvenendo fuori da casa sua, cercherà di convincere il padre a tornare da Taylor e a dimenticare le Logan, una volta per tutte.

Anticipazioni Beautiful: Brooke raggiunge casa di Steffy per parlare faccia a faccia con Ridge

Brooke sta tentando ormai da diversi minuti di mettersi in contatto con Ridge ma lui non sembra volerle rispondere al telefono. La Logan non intende far passare più altro tempo e deciderà di raggiungere il consorte a casa di Steffy, dove è certa sia andato dopo il loro litigio. La bionda non può sapere che di là a poco affronterà il suo nemico numero uno: Thomas! Il giovane Forrester sta nascondendo il cellulare del padre, per evitare che lui parli con la sua consorte e rompa l'idillio famigliare che si sta svolgendo tra le mura della dimora di sua sorella.

Beautiful Anticipazioni: Thomas impedisce a Brooke di parlare con Ridge anche di persona

Brooke arriverà a casa di Steffy, dopo aver informato Ridge – via messaggio – del suo arrivo. Thomas, intercettato il messaggio della Logan, l'aspetterà fuori in giardino. Una volta che la bionda sarà arrivata, si renderà conto che il suo figliastro farà di tutto per tenerla lontana da suo marito, persino bloccarla con il suo stesso corpo. Brooke capirà che Thomas non la lascerà passare ma soprattutto scoprirà che il giovane stilista si è impossessato del cellulare di Ridge ed è per questo che il designer non le risponde. Il loro faccia a faccia sarà serratissimo e a spuntarla sarà il fratello di Steffy, che caccerà in malo modo la sua matrigna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di convincere Ridge a tornare con Taylor

All'interno della casa, Steffy – ignara di quello che sta succedendo nel suo giardino – continuerà a spingere suo padre a lasciare Brooke e a tornare da Taylor. La Hayes si limiterà a chiedere al suo ex marito come si senta a riguardo, senza forzarlo a prendere alcuna decisione. La loro figlia invece picchierà duro e non smetterà di tessere le lodi di sua madre e di accusare Brooke di essere sempre la solita traditrice e doppiogiochista. Ridge, incalzato dalla sua famiglia, prenderà una decisione che ribalterà completamente le sorti della sua vita e del suo matrimonio: bacerà Taylor e le confesserà di essere pronto a tornare da lei.

