Terra Amara Anticipazioni 29 aprile 2023: Demir e Zuleyha portano Leyla a casa... ma scoppia un incendio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 29 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che mentre la vita di Kerem Ali è ancora appesa ad un filo, alla tenuta si festeggia l'arrivo di Leyla... quando, all'improvviso, le fiamme iniziano a divorare tutto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 aprile, alle 14.10, Hatip sta provando ad ingannare Naciye, dicendole di dover correre in soccorso di un suo amico; in realtà, l'imprenditore si reca ad un festino. La moglie, sospettando qualcosa, lo segue e si prepara a smascherarlo. Intanto, Sermin invita Sabahattin a cena, e prova a riconquistarlo; il primario, però, la gela, confessandole di essere in procinto di sposare Julide. Kerem Ali, invece, è ancora grave, e Mujgan è così preoccupata da essere intrattabile: la dottoressa rifiuta la compassione di chiunque. Nel frattempo, alla tenuta si sta organizzando un "Mevlit", ossia una festa per celebrare l'arrivo di Leyla. Per l'occasione, Demir e Saniye raggiungono le baracche per dare dei regali ai braccianti; qui, la cognata di Gulten decide di portare la piccola Uzum alla villa, mentre la madre lavora nei campi. La festa, purtroppo, non va come previsto: scoppia un incendio al fienile!

Terra Amara Anticipazioni: Sabahattin sposa Julide! Sermin sotto shock...

Hatip, a quanto pare, non ha imparato la lezione. Dopo essere stato arrestato e sbattuto dietro le sbarre perché colto il flagranza di adulterio, il diabolico imprenditore prova di nuovo ad ingannare sua moglie. Hatip dice a Naciye di dover uscire - e alla svelta - perché un suo amico ha urgentemente bisogno di lui; la donna, però, non si fida, e così lo segue. In effetti, Hatip si sta recando ad un festino! Naciye è impaziente di smascherarlo. Intanto, Sermin ha invitato Sabahattin... con il solo scopo di tentare di sedurlo. Il primario, tuttavia, non cade tra le sue braccia, anzi: le fa sapere di essere sul punto di risposarsi. Sabahattin ama Julide, che presto diventerà la sua nuova consorte. La bionda è sotto shock!

Terra Amara Anticipazioni: Kerem Ali è ancora grave...

In ospedale, la situazione continua ad essere piuttosto grave: la vita di Kerem Ali è ancora appesa ad un filo. Il bimbo è nato prematuro, quando i suoi polmoni non erano ancora del tutto formati; pertanto, i medici hanno dovuto metterlo in incubatrice non appena è venuto alla luce. Yilmaz e Mujgan sono terrorizzati al pensiero di perderlo. La dottoressa, nello specifico, è talmente tanto triste e preoccupata da rifiutare con una certa rabbia il sostegno che i suoi cari vorrebbero offrirle. L'Hekimoglu, inoltre, scansa il marito, additandolo come il principale responsabile delle condizioni in cui si trova il figlioletto...

Leyla arriva alla tenuta e scoppia un incendio, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 aprile 2023

Alla tenuta c'è aria di festa. Demir e Zuleyha stanno per portare a casa Leyla, bella ed in salute, e tutti sono impazienti di darle il benvenuto e conoscerla. Pertanto, alla villa fervono i preparativi del "Mevlit", ossia una cerimonia per celebrare questo bel momento. Inoltre, per l'occasione, il figlio di Hunkar e Saniye si stanno recando alle baracche, con l'intento di omaggiare i braccianti con un piccolo regalo. Qui, la cognata di Gulten s'imbatte nella piccola Uzum, e quando viene a sapere che la madre è ancora nei campi a lavorare, si offre di portarla alla tenuta. Tuttavia, un evento sconvolgente sta per mettere la parola "fine" ai festeggiamenti: nel fienile scoppia un incendio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 al 30 aprile 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.