Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha..

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 gennaio 2024 - Steffy farà le valigie per prendere il suo jet per raggiungere Aspen. La ragazza sarà certa che l’aria di montagna schiarirà le idee alla madre e la renderà più calma, portandola persino a cambiare idea sul suo addio a Los Angeles. Intanto Ridge sarà sempre più deluso da Brooke, che continuerà a non confessare di aver chiamato i servizi sociali. Per il Forrester sarà il tradimento più grande. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 27 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 27 gennaio 2024 - Gaffur e Rasit stanno discutendo: il loro appezzamento di terra è divenuto edificabile, ed il suo valore è quadruplicato. Intanto, Sermin scopre che Fusun le ha mentito in merito alla questione dei terreni; sentendosi tradita, è pronta ad affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, l'ex moglie di Sabahattin minaccia l’amica. Hakan, invece, si dichiara Zuleyha, che però appare piuttosto confusa in merito ai suoi sentimenti. Nel frattempo, Fikret e Betul sono a Mersin, dove stanno stanno aspettando l’arrivo di Hakan Gumusoglu, ma invano... Qui la trama completa di Terra Amara.

