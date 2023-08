Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 agosto 2023 - Taylor e Ridge cominceranno ad avvertire tutti che Sheila è evasa mentre Quinn e Bridget spiegheranno a Eric perché sono insieme e gli riveleranno di essere preoccupate per la sua salute. Sheila chiederà a Li come abbia fatto a nascondere che Finn è ancora vivo e Hope prometterà alla zia di mantenere il suo segreto e di aiutarla. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 agosto 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 agosto 2023 - Fekeli è disperato. L'uomo, distrutto dal dolore per aver perduto per sempre l'unica donna che abbia mai amato, Hunkar, si sta sfogando proprio sulla sua lapide. Intanto, Behice sta dando il peggio di sé. La spietata zia non riesce ad accettare che Mujgan abbia osato accusarla di essere un'assassina, ed ora che qualcun altro è stato arrestato per l'omicidio della signora, non esita a farle presente quanto sia stata ingiusta nei suoi confronti. Alla luce degli ultimi avvenimenti, la nipote, mortificata, non può far altro che implorare il perdono di Behice... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 21 al 27 agosto 2023.