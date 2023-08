Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 agosto 2023: Hope aiuterà Donna ma solo a una condizione...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope prometterà di aiutare Donna mentre Sheila cercherà di capire le vere intenzioni di Li.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Taylor e Ridge cominceranno ad avvertire tutti che Sheila è evasa mentre Quinn e Bridget spiegheranno a Eric perché sono insieme e gli riveleranno di essere preoccupate per la sua salute. Sheila chiederà a Li come abbia fatto a nascondere che Finn è ancora vivo e Hope prometterà alla zia di mantenere il suo segreto e di aiutarla.

Anticipazioni Beautiful: Sheila sconvolta e compiaciute per le bugie di Li

Sheila ha scoperto che Finn è vivo e che Li ha tenuto nascosto a tutti che il loro figlio è sopravvissuto alla sparatoria. La Carter vorrà sapere come la donna abbia fatto ma soprattutto vorrà capire perché non ha voluto dire nulla a nessuno, nemmeno a Steffy. La dottoressa le risponderà di aver voluto proteggere il ragazzo sia dai Forrester che da lei e di volerlo fare ancora. Tra le due donne si respirerà un’aria pesante soprattutto quando il telefono di Li squillerà e apparirà sullo schermo una chiamata di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Ridge informano tutti che Sheila è evasa

Baker ha informato Taylor e Ridge che Sheila è riuscita a evadere. I due, spaventati di avere la pazza rossa di nuovo in circolazione, si metteranno subito all’opera per rivelare a tutti questa terribile novità. Taylor chiederà al Forrester di chiamare immediatamente Li e di dirle subito cosa è successo e lo stilista comporrà il numero della consuocera, senza sapere che la dottoressa sia già perfettamente al corrente di tutto e che stia combattendo, personalmente, con l’altra madre di suo figlio, che tenterà di impedirle di rispondere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope promette di aiutare Donna

Hope ha scoperto che Donna ed Eric hanno una relazione segreta. La ragazza ha rimproverato la zia per essersi messa in mezzo a un matrimonio ma lei ha ribadito e ribadirà più e più volte che tra lei e il Forrester c’è un grande amore. Hope capirà i suoi sentimenti ma la spronerà a non continuare a nascondersi e non commettere degli errori. Le prometterà di aiutarla sondando il terreno con lo stesso Eric e anche di spingendolo lei stessa a lasciare Quinn. Solo così i due potranno davvero essere felici e non provocare più dolore del dovuto. Intanto alla Forrester, la Fuller e Bridget spiegheranno allo stilista perché si trovano insieme. Gli diranno di essere preoccupate per lui e per la sua salute.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.