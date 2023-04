Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 23 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara Anticipazioni - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara che andranno in onda oggi, 23 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 aprile 2023 - Ridge affronterà Brooke, deciso a scoprire la verità su cosa è successo a Capodanno. Il Forrester, dopo la discussione con Taylor, deciderà di chiedere personalmente alla moglie se quanto raccontato dalla Hayes sia vero oppure no. La Logan sarà costretta a rivelargli tutto, dalla sbronza, al bacio passando pure per la notte passata a dormire con lo Sharpe. Lo stilista sarà molto deluso dal suo comportamento e le dirà chiaramente di sentirsi ferito e umiliato. I due rimarranno per molto tempo a parlare e la bionda cercherà di convincere il consorte a perdonarla. Intanto a Malibù, Steffy, Thomas e Taylor rifletteranno su quanto accaduto e saranno tutti e tre d'accordo sul fatto che Brooke non perda il suo vizio di ferire le persone che ama. I fratelli Forrester continueranno a ribadire di volere la loro matrigna fuori dai giochi, una volta per tutte. Taylor intanto sarà molto pensierosa e avrà qualcosa in mente. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 23 aprile 2023 - il marito di Zuleyha canta vittoria, convinto di aver un grosso appalto ormai "in tasca". Intanto, però, a sua insaputa, Sermin sta informando Hatip dei piani di Demir. Poco dopo, quest'ultimo fa una scoperta che gli gela il sangue. In realtà, non era l'unico partecipante: qualcun altro stava cercando di ottenere il suddetto appalto, e, a quanto pare, è proprio questo qualcun altro ad aver avuto la meglio. Neanche a dirlo, si tratta proprio di Fekeli e Yilmaz, i quali sono ufficialmente i vincitori della gara. Lo Yaman è furioso! Qui la trama completa di Terra Amara.

